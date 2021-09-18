Нил о поражении «Стрелы»: «Провели очень хороший матч»

Главный тренер казанской «Стрелы» Джей Пи. Нил прокомментировал поражение от «ВВА-Подмосковья» (14:19). Специалист резонно счел, что обе команды показали регби высокого класса, сообщает клубная пресс-служба.

«Очень жесткая игра, обе команды играли очень хорошо. Счет 19:14 говорит о том, что игра была равной, мы сделали две — три ошибки, которые не позволили нам победить в этом матче», — констатировал Нил.

«Думаю, игроки соперника, которые выступали за нас в прошлом сезоне, хотели доказать, что мы потеряли их. Они сыграли хорошо, но те парни, которые их заменили в „Стреле“, провели очень хороший матч», — резюмировал наставник казанцев.