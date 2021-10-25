Нил о поражении от «Красного Яра»: «Мы допустили сегодня много ошибок»

Главный тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение в чемпионате российской регбийной премьер-лиги от «Красного Яра» (7:36), признав итог справедливым.

Нил раскритиковал своих подопечных.

«Мы допустили сегодня много ошибок, не все проявили характер. Мы неделю наигрывали одно, но на поле игроки зачастую делали все по-другому. Сегодня все пошло не по нашему плану, это всегда тяжело. Не везло даже в таких мелочах, как отскоки мяча, хотя в начале сезона было множество удачных отскоков мяча в нашу пользу. То, что раздражает тренера больше всего, ты не можешь ничего поделать и изменить в такой ситуации», — признал Нил.

Наставник констатировал, что казанцы не использовали численное преимущество: «Нам оставалось лишь смотреть на игру со стороны, не имея возможности влиять на нее по объективным причинам. На поле было то, что мы увидели по игре и по счету. Да, мы играли в большинстве после удаления Кушнарева, но никакого преимущества из этого извлечь не смогли, потому что мы плохо контролировали мяч. Мы неправильно сыграли на выносах, плохо играли ногой, не создавали свободные зоны, а если они и были, то не продвигались через них».

Нил посетовал на короткую скамейку.

«Ничего не смогли сегодня сделать. Мы начали новый сезон с, по сути, полностью новой командой. Нам удалось сплотить ребят, поэтому мы хорошо начали. Но у нас короткая скамейка, на одном уровне играть весь сезон для нас невозможно. При этом ребята играют всем сердцем, делают все, что могут, многие играют без замен. Но человеческая энергия не безгранична. В последние две недели чувствовалось, что у нас закончился бензин. Впереди – пауза в чемпионате, которая поможет прийти в себя, ментально перезагрузиться, отдохнуть», — заключил тренер.