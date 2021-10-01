Джей Пи Нил о поражении от «Енисея»: На нас ничего не давило

Главный тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил прокомментировал клубной пресс-службе гостевое поражение от «Енисея» (6:10) в матче 8-го тура чемпионата России по регби, оставшись довольным игрой с чемпионом страны.

Нил отметил, что его команда сыграла раскованно.

«Когда вы приезжаете играть против „Енисея-СТМ“, вы должны быть в лучшей форме и показывать все, на что способны. Иначе это будет очень тяжелая игра для вас. На нас ничего не давило, ребята чувствовали себя раскованно, играли свободно. В первом тайме застряли в своих 40-50 метрах, во втором тайме игра пошла по-другому», — отметил он.

Нил похвалил свою команду за достойную игру с чемпионом: «Думаю, „Енисей-СТМ“ на данный момент — это лучшая команда в лиге. Я говорил ребятам перед матчем, что это отличный шанс сравнить свои силы с лучшей командой России. Мы играли наравне по многим аспектам, если не по всем. Единственное — мы совершили слишком много ошибок».

Наставник гостей констатировал, что его подопечные не уступили в физической мощи хозяевам.

«В первом тайме „Енисей-СТМ“ 80% времени владел мячом и играл в нашей зоне, просто они не смогли перевести преимущество в набранные очки. Это большой комплимент для нас, это означает, что защита в первом тайме была превосходной, мы захватывали один в один, не уступали в физической мощи. Это, в том числе, помогло нам оставаться в игре до последних минут», — подчеркнул Нил.