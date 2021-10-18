Главный тренер о поражении «Стрелы»: «Динамо» хотело этой победы больше, чем мы

Главный тренер казанской регбийной «Стрелы» Джей Пи Нил прокомментировал клубной пресс-службе домашнее поражение от московского «Динамо» (21:48), признав справедливость исхода встречи.

Нил посетовал на судейство: «Мы ждали соперничества, но красная карточка на пятой минуте − это просто нелепость, она убила все соперничество, это было худшим решением. Потом все спорные моменты судились в одну сторону. При этом всем "Динамо" выглядело отлично, они заслужили эту победу. Мы знали, что это будет тяжелая игра, что они голодны до побед».

Наставник рассказал про усталость своих игроков: «После игры я сказал парням – это выглядело так, что "Динамо" хотело этой победы больше, чем мы. У нас есть кадровые проблемы, сказывается усталость игроков. Сегодня мы были без сил. Думаю, для команд с таким ограниченным составом, как мы, сезон слишком долгий, на две недели. Осталась еще одна игра, и нам нужен перерыв – и физически, и ментально. Мы не увидели сегодня те вещи, которые делают нас сильной командой. Пропустили много захватов, проиграли много коридоров. Если вы проигрываете стандарты, вы не сможете выиграть матч, все просто».