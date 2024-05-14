«Никто за нами не надзирал»: Магдеев рассказал, как летом в 13 лет зарабатывал деньги

Более 6 тыс. подростков из Набережных Челнов будет трудоустроено на летний период. Ежегодно количество желающих подработать школьников только растет, отметил на аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев. Чиновник также рассказал, как сам зарабатывал деньги, будучи 13-летним школьником и учась в седьмом классе.

«Мы работали по восемь часов, когда нам было по 13-14 лет. Никто за нами не надзирал — ни прокурор, ни трудовая инспекция. Я шел на работу в 7 часов и возвращался в 16 часов, обедал с 11 до 12 часов в рабочей столовой. Я понял, что такое трудовой коллектив и что деньги можно только заработать. Других вариантов нет. Вот это было трудовое воспитание», — поделился Магдеев опытом.

Мэр убежден: на трудоустройство детей денег жалеть нельзя.

«Это как раз из той части, где на детях экономить не надо — желают работать, надо привлекать. Дети должны быть заняты: активным отдыхом, спортом, мероприятиями. Если есть желание работать и зарабатывать, приносить лишний рубль в семью, это нужно только приветствовать и полным рублем платить», — выразил уверенность руководитель города.