«Никто не защищен от мошенников»: «Татмедиа» провело семинар для представителей СМИ

Сегодня в Казани прошел обучающий семинар для представителей средств массовой информации на тему противодействия финансовому мошенничеству.

Мероприятие было организовано в два этапа: сначала прошла теоретическая часть, где выступали различные эксперты — от сотрудников МВД до представителей Нацбанка РТ. Затем последовала практическая часть, где участники смогли закрепить полученные знания. Открыл встречу руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Большое спасибо нашим коллегам из МВД, прокуратуры, Минцифры и Нацбанка, занятые люди, которых трудно отвлекать от работы, но тема очень важная и значимая. С каждым днем мы видим, как она становится актуальнее. Надо выстроить большую профилактическую работу. Прошу вас максимально активно поработать», – сказал он.

Затем слово взял руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в Татарстане Марсель Гильмеев, который подчеркнул значимость проводимого мероприятия.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Спасибо организаторам в лице Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Мы видим, как актуальна эта проблема, как необходима работа в этом направлении, работа правоохранительных органов в связке с представителями СМИ. Хочу пожелать, чтобы вы сегодня были открыты к обсуждению, ведь это поможет найти новые методики борьбы с поставленной проблемой», – рассказал Марсель Гильмеев.

Встреча была проведена «Татмедиа» на базе АНО «Диалог Регионы». После вступительного выступления слово предоставили первому докладчику – заместителю начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативными розыскными действиями прокуратуры республики Руслану Шакирову.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мошенничество стало методом безопасного заработка для злоумышленников. Сейчас никто полностью не защищен от этой проблемы. С ней невозможно справиться только усилиями правоохранительных органов, требуется комплексный подход – начиная от изменений в федеральном законодательстве, введения технологических барьеров от преступников вплоть до активной профилактической работы с населением, для которой нам требуется помощь СМИ. Важно объяснить жителям республики, что такое сетевая гигиена», – рассказал Руслан Шакиров.

Он рассказал о видах мошенничества и поделился способами противодействия этой угрозе. В рамках семинара участникам показали два социальных видеоролика, направленных на информирование общества о рисках мошенничества. Следующий спикер акцентировал внимание на значимости обсуждаемых вопросов.

«В 2024 году количество мошенничеств возросло на 2,4%. В общей сложности похитили у жителей республики 5 млрд 659 млн рублей. В 2023 году эта сумма составляла 4 млрд 410 млн рублей. Как мы можем наблюдать, сумма ущерба от действий мошенников растет почти на 1 млрд каждый год», – рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Татарстан Эмиль Горяев.

Мошеннические схемы становятся все сложнее год от года. Например, недавно преступники начали применять дипфейки — технологии, позволяющие менять лицо звонившего на образ знакомого человеку, чтобы обмануть жертву.

«Такую технологию можно различить по волосам и зубам. Скорее всего, они будут статичны – не будут двигаться. Также стоит обратить внимание на шею, которая также не будет двигаться. Следует быть внимательными и бдительными все время», – подчеркнул начальник отдела координации информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Ильдар Валиев.

Раскрытие преступлений, связанных с мошенничеством, в прошлом году составило лишь 7-8%. Однако, несмотря на такие показатели, предпринимаются активные шаги против мошенников. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Нурания Хайруллина.

«Важно рассказывать о видах мошенничества, информировать население. По нашим данным, в прошлом году мошенники похитили у граждан России более 27 млрд рублей. Одной из тревожных тенденций стало использование вирусов. Не переходите по подозрительным ссылкам, не сканируйте непроверенные QR коды. Также набирает обороты кредитное мошенничество. Начиная с 1 марта вводится новая мера – самозапрет на кредиты на портале Госуслуг», – добавила она.