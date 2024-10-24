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«Никто не хочет большой войны» — Путин о ближневосточном конфликте
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы в случае нападения Израиля. Заявление прозвучало на пресс-конференции в «Казань ЭКСПО» в финальный день саммита БРИКС.
«Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. Кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы ничего от этого не выиграем, а только увидим дополнительные проблемы», – заявил российский лидер.
Россия в тесном контакте с руководством Ирана и видит свою роль в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации на путях поиска взаимных компромиссов, добавил Путин.
«Мне кажется, что это возможно. Никто в регионе – разговоры на полях саммита БРИКС это доказывают – не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны», – подчеркнул российский лидер.
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