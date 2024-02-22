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«Никто не остался безучастным»: в Нижнекамске семьям бойцов СВО передали наборы амуниции
Сегодня в Нижнекамске семьи бойцов СВО стали получать посылки, в которых находится базовый набор амуниции. Он был собран в рамках благотворительной акции «Подарим тепло нашим героям».
Жены и мамы, которые ждут своих солдат, знают: вместе с ними ребят ждет весь Нижнекамск. Елена Ильина получила посылку для сына. Поблагодарила всех, кто причастен к этому доброму делу.
«Всем здоровья, счастья. Чтобы все мамы и папы, жены дождались. И чтобы прекрасная жизнь началась», — говорит женщина.
В посылках для солдат собрано всё самое необходимое, все комплекты одинаковые по содержанию, разница лишь в размере — он подбирался индивидуально под каждого бойца.
«Сама посылка организована через Почту России. Она уже оплачена и готова на отправку. Сюда входит тактический рюкзак, медикаменты, нательное белье, носки. И открытка с напутственными словами», — рассказал директор центра «Патриот» Айрат Шарифуллин.
Инициатором акции стал глава района Рамиль Муллин, который в декабре прошлого года побывал в зоне СВО.
«Ребята, с которыми я встречался, благодарили нижнекамцев за поддержку, и когда я спросил, что реально нужно, они сказали: теплые вещи», — рассказал мэр.
На эту просьбу отозвались сотни неравнодушных людей. Сбор денежных средств вел волонтерский центр. Были закуплены одинаковые базовые комплекты.
«Я хочу поблагодарить всех наших нижнекамцев, жителей района, трудовые компании. Никто не остался безучастным», — отметил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы направили более 100 гуманитарных конвоев бойцам СВО.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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