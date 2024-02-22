«Никто не остался безучастным»: в Нижнекамске семьям бойцов СВО передали наборы амуниции

Фото: Надежда Багаутдинова

Сегодня в Нижнекамске семьи бойцов СВО стали получать посылки, в которых находится базовый набор амуниции. Он был собран в рамках благотворительной акции «Подарим тепло нашим героям».

Жены и мамы, которые ждут своих солдат, знают: вместе с ними ребят ждет весь Нижнекамск. Елена Ильина получила посылку для сына. Поблагодарила всех, кто причастен к этому доброму делу.

«Всем здоровья, счастья. Чтобы все мамы и папы, жены дождались. И чтобы прекрасная жизнь началась», — говорит женщина.

Фото: Надежда Багаутдинова

В посылках для солдат собрано всё самое необходимое, все комплекты одинаковые по содержанию, разница лишь в размере — он подбирался индивидуально под каждого бойца.

«Сама посылка организована через Почту России. Она уже оплачена и готова на отправку. Сюда входит тактический рюкзак, медикаменты, нательное белье, носки. И открытка с напутственными словами», — рассказал директор центра «Патриот» Айрат Шарифуллин.

Фото: Надежда Багаутдинова

Инициатором акции стал глава района Рамиль Муллин, который в декабре прошлого года побывал в зоне СВО.

«Ребята, с которыми я встречался, благодарили нижнекамцев за поддержку, и когда я спросил, что реально нужно, они сказали: теплые вещи», — рассказал мэр.

На эту просьбу отозвались сотни неравнодушных людей. Сбор денежных средств вел волонтерский центр. Были закуплены одинаковые базовые комплекты.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Я хочу поблагодарить всех наших нижнекамцев, жителей района, трудовые компании. Никто не остался безучастным», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы направили более 100 гуманитарных конвоев бойцам СВО.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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