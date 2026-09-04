Никто из игроков «Рубина» не попал в расширенный состав сборной

Фото: rfs.ru

Сегодня сборная России по футболу огласила расширенный состав команды на тренировочный сбор, который включит в себя игру против сборной Ирана.

Валерий Карпин вызвал:

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев («Ахмат», Грозный), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья Вахания («Краснодар»), Кирилл Данилов (ЦСКА, Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва).

Полузащитники: Артем Карпукас, Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак», Москва), Алексей Батраков («Галатасарай», Стамбул), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миронов («Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян), Иван Олейников («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

Сбор стартует 21 сентября. Игра против Ирана состоится 29 сентября в Казани.