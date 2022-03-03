«Никто подобного не делал»: как РФП помог вернуть деньги «погорельцам» Татфондбанка

Банк России ровно 5 лет назад отозвал лицензию у Татфондбанка. Агентство по страхованию вкладов выплатило положенные каждому вкладчику 1,4 млн рублей. Чтобы вернуть больше средств, в Татарстане создали Республиканский фонд поддержки. Сколько удалось возвратить денег с помощью фонда – в обзоре «Татар-информа».

Банк России ровно 5 лет назад отозвал лицензию у Татфондбанка Фото: © «Татар-информ»

Татфондбанк погубили сомнительные сделки

До своего краха Татфондбанк занимал 42-е место в банковской системе России. Проблемы с ликвидностью у него начались еще в декабре 2016 года. Информация быстро распространилась среди вкладчиков, и они пытались снять свои деньги, закрывая счета. Это ускорило крушение кредитной организации.

Татфондбанк заявил о наплыве вкладчиков. По мнению руководства, их якобы спровоцировали СМИ и паника в социальных сетях. Деньги в отделениях Татфондбанка вскоре закончились, и 14 декабря кредитная организация заявила о приостановке расчетно-кассового обслуживания.

Руководство банка в спешном порядке пыталось урегулировать ситуацию с Центральным банком России, но уже 15 декабря ЦБ назначил в Татфондбанке временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Следом трудности испытал Интехбанк.

До отзыва лицензии власти Татарстана пытались найти способ спасти Татфондбанк. Пытались привлечь даже крупных частных инвесторов. Например, велись переговоры с группой «Новый поток», вместе с ТАИФом они готовы были вложить 22-25 млрд рублей. Но этих средств оказалось недостаточно для спасения банка.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. ЦБ пояснил, что у банка были плохие активы и он неадекватно оценивал свои риски. В результате банк полностью исчерпал свой капитал, а его руководство не предприняло меры для стабилизации ситуации.

Проблемы с ликвидностью у банка начались еще в декабре 2016 года. Информация быстро распространилась среди вкладчиков Фото: © «Татар-информ»

Временная администрация в итоге заявила о крайне низком качестве ссудного портфеля, ведь банк кредитовал как компании, так и физических лиц, «имеющих сомнительную платежеспособность» – они не могли исполнять свои обязательства. В их числе и вовсе значились организации, «не ведущие реальную хозяйственную деятельность», то есть они ничего не производили и ничем не занимались. Заметили в ЦБ и сделки по выводу из банка ликвидных активов и их подмену на низкосортные.

Стоимость активов Татфондбанка, по оценке временной администрации, составляла всего лишь 71,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 189,7 млрд рублей. То есть «дыра» в банке оценивалась в 118 млрд рублей.

В ходе банкротства выплатили больше половины первоочередных обязательств

В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Татфондбанк банкротом. Он участвовал в программе страхования вкладов, по ней вкладчикам – физическим лицам были положены выплаты на 1,4 млн рублей. Суммарно почти сразу Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило людям 55,7 млрд рублей.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), всего кредиторы заявили требования на 172 млрд рублей. В том числе кредиторы первой очереди, а это физические лица и АСВ, заявили требования на 71,1 млрд рублей.

К настоящему времени в ходе конкурсного производства, в том числе за счет продажи имущества, удалось выплатить 38,7 млрд рублей – 54,2% от требований кредиторов первой очереди.

Власти Татарстана не оставили вкладчиков без поддержки. Для этого был создан Республиканский фонд поддержки Фото: © «Татар-информ»

Республиканский фонд поддержки – уникальный социальный проект в России

Хотя гарантированные государством суммы были выплачены, а Татфондбанк погрузился в банкротство, власти Татарстана не оставили вкладчиков без поддержки. Для этого был создан Республиканский фонд поддержки (РФП). Его задачей стали расчеты с вкладчиками Татфондбанка и Интехбанка, которые не попали в систему страхования вкладов.

«Фонд был создан по Указу Президента Татарстана Рустама Минниханова после тяжелейшего банковского кризиса 2016 года, чтобы поддержать пострадавших вкладчиков. За это время нам удалось, казалось бы, невозможное. Мы прошли путь от первого дня работы РФП, когда многие не верили, относились к проекту с большим недоверием, до сегодняшнего момента, когда больше половины тех, кто обратился к нам, полностью вернут свои средства!» – рассказал «Татар-информу» исполнительный директор фонда Рустем Ибрагимов.

Он подчеркнул, что Республиканский фонд поддержки – уникальный социальный проект для России. ЦБ давно расчищает банковский сектор. Но ни до, ни после дополнительные выплаты вкладчикам в регионах не производили.

«Никто до этого подобного не делал. В короткие сроки была разработана концепция и реализован механизм, который удовлетворил бы требования большинства кредиторов», – отметил Ибрагимов.

Рустем Ибрагимов подчеркивает, что Республиканский фонд поддержки – уникальный социальный проект для России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстанский фонд дополнительно перечислил вкладчикам 2,5 млрд рублей

После своего создания РФП принимал заявления от пострадавших в течение двух лет. «При непосредственной поддержке руководства республики была достигнута ключевая договоренность о сотрудничестве с госкорпорацией АСВ, что позволило в кратчайшие сроки приступить к оказанию поддержки и ускорить обработку обращений», – вспоминает Ибрагимов.

Первые выплаты фонд начал в 2017 году. На сегодня поддержку получили более 6,2 тыс. вкладчиков, им перечислили более 2,5 млрд рублей.

Деньги перечислялись различными этапами и траншами, суммарно РФП нарастил помощь до 800 тыс. рублей на человека. Это плюсом к тому, что на сегодня можно было бы получить от АСВ и в рамках банкротства, по расчетам это примерно 2 млн рублей. То есть те, у кого были вклады на сумму до 2,8 млн рублей, полностью вернут свои деньги.

Особые условия были для льготников – они от РФП получили до 1 млн рублей, до 1,5 млн рублей возвратили труженикам тыла и полностью – ветеранам Великой Отечественной войны.

По расчетам, всего фонд направит на выплаты 2,7 млрд рублей, больше двух третей от всех обратившихся в РФП смогут полностью вернуть все вложенные деньги.

На сегодня поддержку получили более 6,2 тыс. вкладчиков, им перечислили более 2,5 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

У клиентов «ТФБ Финанс» выкупят бесполезные облигации

Фонд работает не только с погорельцами Татфондбанка и Интехбанка. Он взял на себя расчеты с клиентами инвестиционной компании «ТФБ Финанс» – в этой компании, когда ЦБ запретил Татфондбанку принимать вклады, клиентам рекомендовали разместить деньги под высокие проценты. Однако компания в систему АСВ не входила, то есть «вкладчики» банкротной компании вообще не могли ни на что рассчитывать.

Несмотря на это, РФП производит выплаты и им. Сейчас размер выплат составляет до 800 тыс. рублей на человека, если суд признал его потерпевшим по уголовному делу и не определил как вкладчика банка. Кроме того, на руках у клиентов «ТФБ Финанс» оказались облигации Татфондбанка, которые сейчас тоже выкупает РФП.

Эксперты отмечают, что влияние краха Татфондбанка на банковскую систему Татарстана было большим, ведь он был вторым по величине активов банком в республике. Потери понесли вкладчики – юридические лица: свои деньги потеряли и крупные компании, и субъекты малого бизнеса. В этих условиях решение о создании Республиканского фонда они называют своевременным. Ведь это существенно снизило напряженность ситуации, и без него потери были бы больше.

Интересно, что цели фонда не ограничиваются только поддержкой тех, кто пострадал от деятельности кредитных организацией. В уставе говорится, что его деятельность направлена на достижение социальных и иных общественно полезных целей. Таким образом, можно предположить, что успешный опыт РФП может быть использован и для решения более широкого круга задач. Эксперты полагают, что РФП мог бы трансформироваться в некий эндаумент-фонд, который финансирует организации, к примеру, в сфере образования, культуры, медицины и в целом решать большой круг социальных вопросов.