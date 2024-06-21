«Никому не сказал и уехал»: боец из Зеленодольска 3 раза подписывал контракт

Боец из Зеленодольска осенью прошлого года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции. Сегодня он впервые за 10 месяцев находится дома, но сердцем до сих пор с боевыми товарищами.

Он отправился служить по контракту, но получилось это не сразу.

«Я вообще подписывал 3 раза контракт. Первый раз родня не отпустила, второй раз друзья не отпустили, а в третий раз я просто никому не сказал и уехал, — поделился военный. — Защитить Родину, ребятам помочь и денежные средства, конечно, хорошие же».

Военного образования не было, отслужил лишь по «срочке». Умел держать автомат, остальному уже научили в учебке и на передовой.

«Первое время даже страха не было, а потом бои, обстрелы и потеря товарищей. Но когда прошел через это, сила духа стала еще крепче. Я уже там почти целый год, я привык. Там общение хорошее, там боевые друзья. Там сила, братство. Там семья вторая», — рассказал боец.

Зеленодолец — заместитель командира взвода. Под его руководством 12 ребят выполняют боевые задачи на Артемовском направлении, на самой линии огня. На теле бойца множественные шрамы от осколков гранат и разорвавшихся дронов. Мелкие осколки не всегда можно извлечь из тела.

«Скоро я поеду в Москву на операцию», — поделился планами боец.

На ноги его поставили быстро. Дефицита медикаментов и продуктов нет, делится военный. Всегда есть мясо, овощи и сухой паек.

В отпуске он первым делом отправился к дочери и родителям, которые по нему очень скучают. Боец помогает им финансово, выплат по контракту хватает на многое.

«С этой выплаты получилось закрыть долги. В основном это был кредит, на который я покупал себе жилье», — рассказал боец.

Через несколько дней наш герой снова отправится на передовую, где его ждет уже другая «боевая семья». «Я сделал свой выбор — защищать Родину», — говорит боец.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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