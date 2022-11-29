«Никому не пожелаю этого»: мэр Челнов рассказал, как 13 лет ухаживал за отцом-инвалидом

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в преддверии Декады инвалидов рассказал, как 13 лет ухаживал за отцом-инвалидом, отметив, что людям, у которых есть трудности со здоровьем, необходимо помогать.

«Я сам 13 лет ухаживал за отцом-инвалидом, поэтапно могу рассказать, как это происходит, и как это в жизни бывает, когда здоровый крепкий мужчина в одночасье становится инвалидом. И что впереди? Как в этой ситуации себя чуствует семья, мы, сыновья? Я прошел в жизни такой экзамен, никому не пожелаю этого», — поделился на аппаратном совещании Магдеев.

Градоначальник отметил, что необходимо обращать внимание на людей, которые живут и работают рядом и у которых есть определенные трудности.

«Безусловно, имея определенные возможности сегодня, задачи, которые касаются поддержки тех деток, которые не по своей вине такими являются, мы можем протянуть руку помощи. Это и детский церебральный паралич, синдром Дауна. Это все, к сожалению, дается Всевышним, это тяжелая судьба для родителей, к этой тяжелой судьбе мы можем проявить внимание», — сказал он.

Заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов доложил, что на 1 ноября в Челнах проживают 33 078 инвалидов, в том числе 2 372 человека — дети-инвалиды до 18 лет.

Из 131 функционирующего в городе дошкольного образовательного учреждения в 72 созданы условия для посещения их детьми-инвалидами. В трех детских садах работают 14 инклюзивных (дети-инвалиды находятся вместе со здоровыми детьми) групп для детей со сложными нарушениями.

На базе Центра №85 с сентября получают психолого-педагогическую помощь 10 детей-инвалидов в возрасте от 0 до трех лет по пилотной программе оказания ранней помощи в Республике Татарстан.

В восьми коррекционных школах обучаются 848 детей-инвалидов, в общеобразовательных школах — 620, по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья — 540 человек, из них 94 инвалида. Функционируют три ресурсных класса для детей с расстройствами аутистического спектра.

Проходят обучение на дому — 319 детей, дистанционно обучается три ребенка-инвалида. Охват обучением детей-инвалидов школьным обучением составляет 100%.