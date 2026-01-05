Николаса Мадуро доставили в федеральный суд Нью-Йорка для предъявления обвинений

Бронированный автомобиль с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке. Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на «CNN».

На кадрах, снятых журналистами и очевидцами, видно, как транспортное средство в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) въезжает в здание задним ходом. Начало судебного заседания запланировано на 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в ходе слушаний Мадуро официально предъявят обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и использованием оружия.

До транспортировки в суд венесуэльский политик и его жена содержались в Бруклинском центре содержания под стражей (MDC), куда они были помещены сразу после прибытия в Соединенные Штаты вечером в субботу.

Перед отправкой в изолятор Мадуро прошел все стандартные процедуры оформления в офисе DEA в центре Манхэттена, включая снятие отпечатков пальцев и медицинский осмотр.