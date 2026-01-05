news_header_top
Политика 5 января 2026 20:36

Николас Мадуро заявил о своей невиновности в федеральном суде Нью-Йорка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе судебного заседания в Нью-Йорке официально заявил о своей невиновности. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию «Fox News».

Политика доставили в Соединенные Штаты в понедельник после того, как он был захвачен на родине в результате американской военной операции. Во время слушаний Мадуро особо подчеркнул, что по-прежнему является действующим главой венесуэльского государства.

По информации журналистов, судья прервал выступление политика. В зале суда Николас Мадуро находился без наручников и пользовался услугами переводчика. Заседание стартовало вскоре после полудня по местному времени (20:00 мск). Интересы венесуэльского лидера на процессе представляет американский адвокат Барри Поллак.

