Николай Заварухин заявил, что Спронг должен «понять философию Автомобилиста»

Фото: hc-avto.ru

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил выступление Даниэла Спронга в первых матчах за уральский клуб.

«Как оценить игры Спронга? Наверное, это он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь команда и командный вид спорта, каждый должен понимать философию команды», – цитирует Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Даниэл Спронг присоединился к екатеринбургскому клубу в начале января 2026 года. В пяти матчах за «Автомобилист» нападающий набрал 4 (2+2) очка.