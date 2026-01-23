news_header_top
Николай Заварухин заявил, что Спронг должен «понять философию Автомобилиста»
Фото: hc-avto.ru

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил выступление Даниэла Спронга в первых матчах за уральский клуб.

«Как оценить игры Спронга? Наверное, это он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь команда и командный вид спорта, каждый должен понимать философию команды», – цитирует Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

Даниэл Спронг присоединился к екатеринбургскому клубу в начале января 2026 года. В пяти матчах за «Автомобилист» нападающий набрал 4 (2+2) очка.

