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На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2025 01:54

Николай Заварухин: «Тимур Билялов подтащил хозяев»

Наставник екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции после поражения от «Ак Барса» (1:4) заявил, что это была игра за четыре очка, но дисциплина подвела его команду.

«Неприятно прерывать победную серию в матче за четыре очка. В меньшинстве невозможно обыграть «Ак Барс», это основное. При счете 1:2 были хорошие моменты, но Тимур Билялов подтащил хозяев. Потом схватили удаление, которое привело к третьему периоду. Старались в концовке выжать максимум из моментов. Идем дальше», – сказал Заварухин.

Напомним, до поражения от «Ак Барса» екатеринбурская команда набрала одиннадцать побед подряд.

#хк автомобилист #ХК Ак барс #кхл
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