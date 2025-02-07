Николай Заварухин: «Тимур Билялов подтащил хозяев»

Наставник екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин на пресс-конференции после поражения от «Ак Барса» (1:4) заявил, что это была игра за четыре очка, но дисциплина подвела его команду.

«Неприятно прерывать победную серию в матче за четыре очка. В меньшинстве невозможно обыграть «Ак Барс», это основное. При счете 1:2 были хорошие моменты, но Тимур Билялов подтащил хозяев. Потом схватили удаление, которое привело к третьему периоду. Старались в концовке выжать максимум из моментов. Идем дальше», – сказал Заварухин.

Напомним, до поражения от «Ак Барса» екатеринбурская команда набрала одиннадцать побед подряд.