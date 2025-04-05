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На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 22:41

Николай Заварухин объяснил, почему «Автомобилист» вновь проиграл первый период

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Николай Заварухин объяснил, почему «Автомобилист» вновь проиграл первый период
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»&nbsp;

Наставник екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил крупное гостевое поражение «Ак Барса» (1:5) в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина тем, что казанцы были свежее физически.

«Начало матча стало повторением четвертой игры серии: пропустили быстрые голы, соперник где-то был свежее, мы за ним не успевали. Только в третьем периоде имели какие-то шансы. «Ак Барс» очень хорошо восстановился, мастеровитая команда. Сегодня соперник был мобильнее нас, мы проиграли стыки, не очень быстро двигали шайбу при игре в большинстве. С нашей стороны был тягучий хоккей», – рассказал Заварухин.

Также он объяснил, почему тренерский штаб «Авто» решил пойти за замену вратаря после трех пропущенных Евгением Аликиным, учитывая что не все голы были «вратарскими».

«Поговорили с тренером вратарей и решили произвести замену. Соперник забил хорошие голы, был трафик перед вратарём в первом голе, хороший бросок во втором. Кто начнёт седьмой матч в воротах? Рано делать выводы. Завтра есть день на восстановление, пообщаемся с ребятами и тренером вратарей», – резюмировал специалист.

Решающая игра состоится на екатеринбургской «УГМК-Арене» в понедельник, 7 апреля. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.

#кубок гагарина #хк автомобилист #ХК Ак барс
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