Николай Заварухин объяснил, что поменял после разгромного поражения в Казани

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Ак Барсом» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина (2:0) поделился мыслями о ходе встречи.

«Очень рады победе над сильным соперником у себя дома. Что касается игры, хорошие голы забили с комбинацией. Дальше, наверное, в третьем периоде сыграли по счету. Такая самоотверженная игра была со стороны ребят. Нельзя останавливаться, надо быть злыми для побед и голодными».

Также Заварухин объяснил, над каким компонентом поработала его команда по сравнению с казанским матчем (7:2).

- Прежде всего, наверное, быстрее и правильнее выходили из-под прессинга — это основное было в начале.

Соперник быстро накатывался, у соперника быстрые нападающие, они это доказали и в Казани — на нас быстро накатывались. Сильные команды, все игры в кость-в-кость. Надо отдать должное сопернику — мы где-то ошибались», – рассказал Заварухин.

Следующий матч эти команды проведут в Казани, 5 апреля, в субботу. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.