Николай Харитонов проголосовал на выборах в Москве

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов принял участие в голосовании. Об этом сообщает ТАСС.

Он проголосовал на участке в школе, расположенной в Западном административном округе Москвы.

Напомним, что сегодня в России проходит третий, заключительный день выборов. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

Владимир Путин, напомним, проголосовал онлайн 15 марта, Леонид Слуцкий — во второй день выборов. Сегодня в 9.28 явка по России достигла 60%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».