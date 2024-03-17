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Николай Харитонов проголосовал на выборах в Москве
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов принял участие в голосовании. Об этом сообщает ТАСС.
Он проголосовал на участке в школе, расположенной в Западном административном округе Москвы.
Напомним, что сегодня в России проходит третий, заключительный день выборов. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
Владимир Путин, напомним, проголосовал онлайн 15 марта, Леонид Слуцкий — во второй день выборов. Сегодня в 9.28 явка по России достигла 60%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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