Николай Васильев о Мергасовском доме: «Решение должно быть честным и обоснованным»

Мергасовский дом следует рассматривать прежде всего как часть градостроительной истории Казани и отражение своей эпохи. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал советник министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Николай Васильев.

«Для меня как для градостроителя и профессионала это прежде всего история градостроительного развития города и образ эпохи», – отметил Васильев.

При этом, по его словам, решение о реконструкции, восстановлении или воссоздании здания должно приниматься исключительно на основе технического анализа и оценки реального состояния конструкций.

«Я не могу ответить на этот вопрос без анализа технической возможности и целесообразности. Если речь идет о замене множества конструкций под видом сохранения подлинности – это самообман. Иногда честнее признать, что это уже не реконструкция, а воссоздание объекта. У такого подхода есть свои плюсы: современные материалы позволяют адаптировать здание под актуальные требования, улучшить инженерные решения и функциональность», – сказал он.

Васильев также обратил внимание на градостроительные риски, которые необходимо учитывать при принятии решения по объекту, учитывая особенности территории рядом с Кремлевской площадью.

«Есть опасность другого свойства: зона вокруг Кремлевской площади имеет сложные грунтовые условия, и новое строительство требует особой осторожности. Подобные работы могут повлиять на соседние здания, как это уже случалось при строительстве рядом с Почтамтом, где фиксировались трещины. Поэтому прежде всего необходимо провести комплекс инженерных изысканий и профессиональную оценку возможности и целесообразности работ», – подчеркнул Васильев.

По мнению эксперта, вопрос сохранения архитектурного наследия требует профессионального обсуждения и совместного решения, основанного на понимании реальной ценности объекта.

«Любая архитектура имеет право на существование в городской среде, но нельзя законсервировать все подряд. Важно определить, в чем ценность объекта, и принять консолидированное решение. В архитектуре как раз и нужно спорить и искать консенсус – это и есть нормальная работа городского сообщества», – заключил он.

Подробнее о том, возможно ли реконструировать здание или придется воссоздавать его с нуля, – в материале: «Сколько ни закачивай бетон – не поможет»: что решит судьбу Мергасовского дома».