Николай Валуев: «Я в восторге от спортивной инфраструктуры в Татарстане»

Татарстан — один из самых спортивных регионов России. В регионе создана великолепная инфраструктура, которая будет актуальна еще многие годы. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» на форуме «Россия — спортивная держава» поделился известный боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

«Я в восторге от спортивной инфраструктуры Татарстана. Я бы сказал, что это один из самых спортивных регионов России. Те объекты, которые нам удалось осмотреть сегодня, рассчитаны на долгие годы вперед», — отметил он.

Валуев подчеркнул, что проведение крупнейшего российского спортивного форума «Россия — спортивная держава» абсолютно логично. Депутат добавил, что на мероприятии будет много интересных секций, часть из которых он посетит.