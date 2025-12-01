Николай Валуев раскритиковал зоозащитников после трагедии в Васильево

Депутат Госдумы и российский боксер Николай Валуев высказался по поводу трагедии в Васильево, когда стая бездомных собак напала на 9-летнюю девочку. Соответствующее видео он выложил в своих соцсетях.

«Я говорил и буду говорить… все это шатающееся по городам, в дикой природе, по полям шавло… которое еще и прикармливают, хуже борщевика Сосновского. Как с борщевиком поступают, вы знаете», – сказал депутат.

Кроме того, Валуев отметил, что большое количество расплодившихся животных – это вина человека, а лучшего способа контролировать численность бездомных животных, чем усыпление, еще не придумано.

«Как бы вы ни очеловечивали их… они останутся хищниками с зубами», – подытожил он.