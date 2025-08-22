Николай Валуев предложил раздавать бесплатные билеты россиянам на Дальний Восток

Акцию по раздаче бесплатных авиабилетов туристам для перелетов внутри страны планируют запустить в Тайланде. Инициатива принадлежит министерству туризма королевства и направлена на развитие внутреннего туризма. Сейчас проект проходит стадию согласования с правительством. Депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что инициатива заслуживает внимания и может стать примером для России, его слова приводит «Газета.Ru».

По условиям акции, которая должна пройти с сентября по ноябрь, шесть тайских авиакомпаний предоставят каждому иностранному туристу, купившему билет на международный рейс в Таиланд, возможность оформить один бесплатный перелет туда-обратно по стране. В стоимость включат и провоз багажа до 20 килограммов.

Валуев считает, что подобный опыт стоило бы перенять и предложить россиянам бесплатные перелеты в определенные регионы, например на Дальний Восток, чтобы стимулировать внутренний туризм.