Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Николай Соломон: Татарстан начал работу с бережливыми технологиями еще лет 15 назад
Татарстан стал лидером среди субъектов России по использованию бережливых технологий в производстве благодаря тому, что начал работу по этому направлению раньше других регионов. Таким мнением с «Татар-информом» на форуме «Производительность 360» в Казани поделился генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.
«Татарстан выиграл право провести этот форум благодаря активному участию в Национальном проекте "Производительность труда". Но здесь работа по этому направлению началась лет 15 назад. Здесь есть очень сильный региональный центр компетенций, а также большое количество предприятий, которые заинтересованы в бережливых технологиях производства. Регион стал лидером, потому что были подготовлены люди, которые могут реализовывать такие проекты», – поделился он.
Также Соломон, говоря о промежуточных результатах реализации нацпроекта «Производительность труда», отметил, что в стране создана абсолютно новая инфраструктура, благодаря которой вклад компаний-участников проекта в ВВП вырос на более, чем 300 млрд рублей.
«Но здесь вопрос окупаемости не на первом месте. Главное понять, как этим инструментом эффективно пользоваться при внешнем давлении, ограниченности инвестиций и при этом освободившемся рынке. На предприятиях, с которыми мы работаем, видим кратный потенциал для улучшения производства», – добавил собеседник агентства.
Напомним, сегодня в Татарстане стартовал форум «Производительность 360», на котором специалисты обсудят возможности использования бережливых технологий на своих производствах. Участие в нем принимают более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов страны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»