Николай Соломон: Татарстан начал работу с бережливыми технологиями еще лет 15 назад

Татарстан стал лидером среди субъектов России по использованию бережливых технологий в производстве благодаря тому, что начал работу по этому направлению раньше других регионов. Таким мнением с «Татар-информом» на форуме «Производительность 360» в Казани поделился генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.

«Татарстан выиграл право провести этот форум благодаря активному участию в Национальном проекте "Производительность труда". Но здесь работа по этому направлению началась лет 15 назад. Здесь есть очень сильный региональный центр компетенций, а также большое количество предприятий, которые заинтересованы в бережливых технологиях производства. Регион стал лидером, потому что были подготовлены люди, которые могут реализовывать такие проекты», – поделился он.

Также Соломон, говоря о промежуточных результатах реализации нацпроекта «Производительность труда», отметил, что в стране создана абсолютно новая инфраструктура, благодаря которой вклад компаний-участников проекта в ВВП вырос на более, чем 300 млрд рублей.

«Но здесь вопрос окупаемости не на первом месте. Главное понять, как этим инструментом эффективно пользоваться при внешнем давлении, ограниченности инвестиций и при этом освободившемся рынке. На предприятиях, с которыми мы работаем, видим кратный потенциал для улучшения производства», – добавил собеседник агентства.

Напомним, сегодня в Татарстане стартовал форум «Производительность 360», на котором специалисты обсудят возможности использования бережливых технологий на своих производствах. Участие в нем принимают более 500 руководителей крупных и средних компаний из 64 регионов страны.