Николай Онегин: Николай II не был в Казани – мы попытались устроить этот «визит»

В Центре «Эрмитаж-Казань» накануне открылась выставка «Николай II: семья и престол». О том, как связан отрекшийся император с Казанью, кто надел татарский костюм на «Русский бал» 1903 года и свойственна ли культура денди столице Татарстана, – в интервью «Татар-информа» с куратором выставки, сотрудником Государственного Эрмитажа Николаем Онегиным.





Николай Онегин: «Мы попытаемся устроить в некотором роде «визит» царя на волжские земли!»

Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Татары были на всех праздниках в Санкт-Петербурге и в Москве, сопровождали придворные церемонии в столице империи»

– Не страшно ли было вывозить эту коллекцию из Петербурга в Казань? Часть предметов впервые покинули Государственный Эрмитаж, а перевозили выставку буквально конвоем – не на поезде или самолете, а на авто.

– На самом деле, да, все едет под охраной по специальным маршрутам. Но было не страшно, ведь это далеко не первая выставка в Центре «Эрмитаж-Казань» за двадцать с лишним лет его существования. Мы прекрасно знаем, что Центр очень хорошо оснащен и нас здесь ждут. Разумеется, заранее сообщаем коллегам, сколько будет ящиков, какие прибудут экспонаты, потому что, например, высота потолков в казанском центре Эрмитажа не позволяет показывать очень высокие экспонаты – они просто не поместятся.

Мы все учли и абсолютно спокойно, с большой радостью все отправили. А некоторые вещи даже открылись для нас здесь с новой стороны, как, например, некоторые страницы биографии исторических деятелей. Например, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) был инспектором Духовной академии в Казани.

В самом начале обсуждения нашей выставки, еще год назад, нас спрашивали: зачем делать в Казани выставку про Николая II, если он ни разу там не был? Но если не был, значит, мы попытаемся устроить в некотором роде «визит» царя на волжские земли! То, что начиналось сомнением, стало отправной точкой нашего проекта.

«Было не страшно, ведь это далеко не первая выставка в Центре «Эрмитаж-Казань» за двадцать с лишним лет его существования. Мы прекрасно знаем, что Центр очень хорошо оснащен и нас здесь ждут» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Но что-то все-таки связывает Николая II с Казанью?

– Конечно, нельзя забывать о большой диаспоре татар в Санкт-Петербурге. Татары были на всех праздниках в Санкт-Петербурге и в Москве, сопровождали придворные церемонии в столице империи. При их активном участии, в том числе финансовом, в Санкт-Петербурге была построена первая в городе мечеть – один из шедевров культовой архитектуры. Она была построена при одобрении Николая II, что для нас очень важно.

Конечно, было много связанных с городом подарков, один из которых мы покажем на выставке. Это блюдо, которое было поднесено императору от жителей Казани в самый первый год его царствования. Николай II буквально начал свое знакомство с Казанью с этого блюда. Кроме того, на выставке представлена икона, написанная мастером из Казанской губернии и подаренная Николаю-цесаревичу.

Безусловно, государь многое знал о Казани от старшей сестры своей супруги, великой княгини Елизаветы Федоровны, которую в семье Романовых называли Элла. Она несколько раз посещала город, способствовала строительству храмов и канонизации некоторых святых и, конечно, рассказывала о своих поездках.

Скажу больше: в ходе подготовки нашей выставки мы просматривали портреты всех участников «Русского бала» 1903 года и обнаружили, что один из них надел стилизованный «наряд татарского покроя времен Бориса Годунова». Я не буду называть имя, чтобы гости нашей выставки могли сами отыскать его.

Иными словами, Казань незримо присутствовала в жизни императора, но, к сожалению, он этот город при жизни посетить не успел.

«Это одна из тех выставок, где каждая вещь имеет огромную ценность. Не только в финансовом плане, для этого есть свои критерии. Для нас важно, что это личные вещи царской семьи, которых больше нигде в мире нет» Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Это личные вещи царской семьи, которых больше нет нигде в мире»

– Какой экспонат коллекции, если так можно сказать, самый ценный?

– Это одна из тех выставок, где каждая вещь имеет огромную ценность. Не только в финансовом плане, для этого есть свои критерии. Для нас важно, что это личные вещи царской семьи, которых больше нигде в мире нет. Условно говоря, платья от Надежды Петровны Ламановой или ателье Бризака есть в разных музеях, но платьев, которые принадлежали последней государыне, не так много. Или, скажем, игрушки той поры. Мы понимаем, что до нашего времени сохранилось достаточно много плюшевых мишек начала XX века, они стоили не так дорого. Но гости выставки увидят плюшевого медвежонка цесаревича Алексея, такой мишка – единственный в мире!

Безусловно, очень ценными являются изделия ювелирных фирм, в том числе Фаберже, или позолоченный самовар, который был подарен Николаю II на коронацию.

С другой стороны, мы решили показать на выставке также памятные сувениры, которые мог в те времена купить почти каждый: например, тематические стаканы с коронации 1896 года или платки, выпущенные к 300-летию правления дома Романовых, – то, что могло находиться в домах у простого народа.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Вы сказали о Фаберже, и я вспомнил дома Юсуповых в Петербурге, которые буквально «поливают» посетителей роскошью. Сложно представить, возможно ли вообще переплюнуть их богатство.

– Это было сложно, но многие стремились. А если говорить о проектах в Центре «Эрмитаж-Казань», то предыдущая выставка про роскошь Юсуповых была очень яркой, насыщенной и масштабной. У нас другая тема и другие акценты, но эти две выставки перекликаются. Например, гости смогут увидеть чету Юсуповых на балу 1903 года и подлинный костюм Феликса Феликсовича-старшего с этого костюмированного мероприятия.

В целом на выставке «Николай II: семья и престол» меньше текстов, но больше символизма и эмоциональной силы в каждом предмете – этих подлинных свидетелях роскоши и потрясений рубежа XIX–ХХ веков.

– Если говорить о символизме, то одна только фигура Распутина крепко связывает семьи Романовых и Юсуповых.

– Безусловно, мы можем подумать об этом, рассматривая на выставке портреты Григория Ефимовича или Елизаветы Федоровны, поддержавшей этот «патриотический акт» (убийство Распутина в Юсуповском дворце, – прим. Т-и).

«До нашего времени сохранилось достаточно много плюшевых мишек начала XX века. Но гости выставки увидят плюшевого медвежонка цесаревича Алексея, такой мишка – единственный в мире!» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«Многие поколения советских школьников играли за этим пианино, не думая о том, что оно царское»

– В вашем блоге есть история, связанная с пианино Николая II. В соцсетях вы рассказываете, как эту историю подхватили другие блогеры, но о том, как вы обнаружили пианино императора во дворце, вы не сказали. Так как? Нельзя ведь просто войти во дворец и найти пианино.

– У меня есть научные статьи, где все это описано. Но в соцсетях блогеры действительно пересказывают суть истории так: «Шел однажды сотрудник Эрмитажа по музею и неожиданно нашел пианино царя». Конечно, это было не совсем так.

Во время недавнего ремонта помещений Школьного центра Эрмитажа требовалось определить ценность и дальнейшую судьбу находившейся там мебели, в том числе расстроенного пианино, для чего были вызваны научные сотрудники, включая меня.

Увидев музыкальный инструмент и проанализировав его стилистические особенности, я предположил время его создания и сразу стал вспоминать фотографии с видами жилых покоев Николая II в Зимнем дворце. На одном из снимков было запечатлено точно такое же пианино. Но сложность заключалась в том, что инструмент был примером массовой продукции, и петербургская фабрика Becker выпускала несколько десятков таких пианино в год. Поэтому началось научное исследование пианино, изучение внутренних шифров и сравнение их со старинными описями из архивов. В итоге мне удалось доказать, что это действительно музыкальный инструмент из кабинета Николая II – подлинная мемориальная вещь, которая была свидетелем приватной жизни семьи последнего императора. Кстати, отдельно в стенах Эрмитажа были обнаружены подсвечники к пианино, поэтому сейчас оно находится на реставрации.

Для нас такое «обретение пианино» особенно ценно, потому что сохранилось очень мало личных вещей Николая II, и каждая находка – это радостное событие, настоящая удача и, безусловно, сенсация.

– А как пианино оказалось в своего рода чулане? Почему его задвинули?

– Судя по тому, что мы нашли в документах, история была такова. С 1922 по 1926 год в комнатах Николая II в Зимнем дворце существовал музей. Однако в середине 1920-х власти решили, что музеи по всему Советскому Союзу должны нести агитационную функцию, а не быть просто хранителями вещей «бывших» хозяев: «вещизм» (слово той поры) и преклонение перед бывшими царями – это все не по-советски.

Поэтому бывшие жилые комнаты императорской семьи решили закрыть, отделку демонтировать, а предметы распределить по музеям, учреждениям культуры, киностудиям и театрам. Также проходили аукционы – личные вещи Николая II продавали с молотка. А вот пианино, в силу своей неэксклюзивности, либо не смогли продать, либо просто решили использовать согласно утилитарной функции – так музыкальный инструмент остался в стенах Зимнего дворца.

Многие поколения советских школьников играли за этим пианино, не думая о том, что оно царское. А теперь уникальный предмет стал экспонатом Эрмитажа.

«Нередко в поисках помогают фотоснимки: царская семья, как вы знаете, очень любила фотографировать свою частную жизнь – и это очень помогает при атрибуции платьев, мебели и предметов быта» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не все готовы подарить эти предметы Эрмитажу, а некоторые еще и увеличивают стоимость, узнав о «царском происхождении»

– Вы находите так все экспонаты? Как пополняется коллекция вещей императорской семьи?

– Не все вещи, которые мы находим, например в частных собраниях, пополняют собрание музея, ведь не все владельцы готовы подарить эти предметы Эрмитажу, а некоторые еще и увеличивают стоимость, узнав о «царском происхождении».

Сложность состоит еще в том, что в императорских покоях было очень много массовой продукции, которая находилась в очень многих семьях. Посетители нашей выставки в Казани смогут лично в этом убедиться, рассматривая изображения личных комнат и некоторые предметы мебели семьи Николая II.

Нередко в поисках помогают фотоснимки: царская семья, как вы знаете, очень любила фотографировать свою частную жизнь – и это очень помогает при атрибуции платьев, мебели и предметов быта.

В идентификации помогают архивные материалы, описи, а также внутренние специальные шифры Зимнего дворца. Хотя иногда они оказываются крайне скупы: «Стул коричневый, на 4-х ножках, обивка синяя», – тогда поиски усложняются, но не прекращаются.

Так что за каждой выставкой стоит очень большая именно научная работа, ведь сотрудники должны определить и затем поведать посетителям различные аспекты той или иной темы, ответить на их будущие вопросы. Например, кто изображен на портрете, куда носили это платье или какие породы дерева использовались для изготовления шкафа.

Учитывая, что Эрмитаж – большой музей с большим количеством выставок, научная работа среди сотрудников не прекращается ни на мгновение.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какое самое необычное место, где вы или ваши коллеги находили вещи царской семьи, когда вы подумали: «Как оно туда попало?»?

– Личные предметы императорской фамилии, в своем большинстве распроданные по приказу правительства в 1920-е годы и много раз менявшие хозяев, сегодня можно найти как в России, так и по всему миру.

Впрочем, иногда какая-то вещь, которая находится в собрании самого Эрмитажа, обнаруживает свое происхождение из царских покоев, как это было с пианино. На выставке «Николай II: семья и престол» представлены некоторые предметы такого рода: игрушка-аист, гребень одной из княжон, настольная лампа и другие.

– Сложно было доказать, что надпись на стекле в кабинете императрицы была оставлена именно Александрой Федоровной?

– Вы про текст «Nicky is looking at the hussars» («Ники смотрит на гусар», – прим. Т-и) на одном из окон? Там стоит дата – 1902 год, и мы узнаем почерк императрицы, которая оставляла послания обычно на английском языке. К слову, именно на этом языке, а не на русском государыня и государь вели переписку между собой.

На самом деле, в Зимнем дворце есть несколько других надписей на окнах, но они уже советского периода. А здесь, в бывшем кабинете императрицы, учитывая почерк и дату, мы можем сделать вывод, что надпись сделана именно тогда, когда там были жилые покои Александры Федоровны.

«Фамилия мне помогает в моей деятельности. Например, публике приятно и любопытно узнать, что человек с фамилией Онегин будет вести авторскую пешеходную экскурсию» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

«То, что нам сегодня кажется изысканной классикой, в пушкинское время было вызовом»

– Вас часто спрашивают о вашей фамилии?

– Фамилия по паспорту (смеется).

– Вы изучали ее историю?

– Все корни теряются еще в конце XIX столетия, но фамилия мне помогает в моей деятельности. Например, публике приятно и любопытно узнать, что человек с фамилией Онегин будет вести авторскую пешеходную экскурсию «Петербург Евгения Онегина» или читать лекцию про мужскую моду пушкинской эпохи. С другой стороны, из-за ассоциации с романом я на всякий случай откликаюсь на имя Евгений – нередко собеседник действительно обращается именно ко мне.

– Одна из ваших лекций посвящена культуре денди. Как эта культура изменилась с тех пор?

– Как раз недавно в Центре «Эрмитаж-Казань» я выступал с лекциями об истории мужского костюма и модных аксессуаров, где рассказывал о разнице понятий «денди» и «щеголь» в пушкинское время. Строками о том, что Евгений Онегин «как dandy лондонский одет», Александр Сергеевич подчеркивает, что молодой повеса выделяется в толпе своим внешним видом и не похож на современных ему модников!

Движение денди на рубеже XVIII–XIX столетий – это истинно британское явление, ответ лондонских молодых людей на французские моды. Когда мы думаем о Великобритании, вспоминаются туман, холод, сдержанность и некоторая чопорность жителей – именно в этой среде появились денди. Которые шелкам и бархату в мужском костюме противопоставили шерсть, светлым тонам – черный цвет, а роскошной отделке – минимализм и акцент на аксессуарах. То, что нам сегодня кажется изысканной классикой, в пушкинское время было вызовом.

Но времена менялись, с ними менялась и эстетика. Одни правила в мужской моде сменяли другие, а новому поколению всегда хотелось отличаться от предыдущего и найти свое «я». Сегодня мы видим, как новые поколения молодых денди и бренды мужской одежды находятся в поиске нового стиля. Вдохновение ретро, вариации цветов и фактур, изменение дизайна аксессуаров и обуви – сегодня мужчине предлагается широкий ассортимент элегантных способов выделиться. При этом остаются важные составляющие, которые отличают денди от фрика: закон уместности, отсылка к классическим фасонам, изысканное сочетание элементов костюма и умение сформировать мужественный и элегантный образ.

Я рад, что сегодня вновь актуальны слова Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

– Вы сейчас описали холодный, сдержанный и строгий образ денди, а был ли характерен такой стиль для Николая II?

– Николай II на территории Российской империи всегда носил военные мундиры. Но сохранилось достаточно много снимков, где на государе гражданская одежда, – несомненно, ему по вкусу были английские традиции портновского искусства и новейшие тенденции из Лондона. Напомню, что именно город на Темзе в те годы считался столицей мужской моды. Николай с большим умением носил шляпы-котелки и трости, гармонично сочетал жилеты и галстуки и вообще тщательно следил за гармоничным сочетанием деталей в едином костюме.

– Как выглядела культура денди в Казани в ту эпоху? Кажется, что это очень питерская культура.

– Модные журналы, кинематограф, открытки с фотографиями знаменитостей, активные путешествия – все это способствовало распространению модного типажа из столицы Российской империи по другим городам. Например, на знаменитой фотографии 1914 года Владимир Маяковский запечатлен в образе невероятно элегантного, модно одетого франта с щеголеватой позой, а внизу стоит подпись: «Казань». Безусловно, внешний вид литератора потом копировали многие жители города.

А если говорить о современной Казани, то я замечаю, что статус столицы задает тон и некую стилистику местным франтам. Несомненно влияние дресс-кода. При этом чувствуется отличие Казани от Москвы и Петербурга в фактуре тканей, фасонах, расцветках галстуков, выборе орнаментов и аксессуаров. Думаю, в Казани можно найти самобытную гармонию сдержанности и выразительности, которую ищут современные денди.

– И здесь Казань оказалась на стыке культур.

– И это ее несомненный козырь.