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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 14:52

Николай Голдобин пропустит до двух недель из-за травмы

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Николай Голдобин пропустит до двух недель из-за травмы
Фото: ska.ru

Нападающий СКА Николай Голдобин получил повреждение и выбыл из строя на срок от 10 до 14 дней. Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Андрей Разин.

«Буквально вчера вечером позвонил доктор и сказал, что такая ситуация по Николаю. Я так понял, 10-14 дней его не будет. Но он будет тренироваться, надеюсь, форму свою не растеряет», — приводит слова Разина ТАСС.

31-летний Голдобин является лучшим бомбардиром СКА в текущем сезоне: в 15 матчах чемпионата КХЛ он набрал 19 (3+16) очков.

СКА после 15 игр набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сегодня, 20 октября, петербуржцы проведут первый матч под руководством Разина — на своём льду против «Автомобилиста».

#ХК СКА
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