Фото: ahc-neftyanik.ru

Защитник Николай Глухов покинул «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба альметьевской команды.

Контракт расторгли по обоюдному соглашению сторон, сообщает источник.

Глухов выступал за «Нефтяник» два сезона. Всего за альметьевцев он отыграл 128 матчей, где забросил 15 шайб и отдал 43 передачи. В 2024 году Николай помог команде взять Кубок Петрова.

Напомним, в минувшем сезоне «Нефтяник» финишировал на 21-м месте в таблице ВХЛ. Таким образом, клуб не сумел выйти в плей-офф. Обладателем Кубка Петрова в 2025-м стало «Торпедо-Горький», в решающей стадии обыгравшее «Химик» (4-2).