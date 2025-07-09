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На главную ТИ-Спорт 9 июля 2025 10:14

Николай Глухов покинул «Нефтяник»

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Николай Глухов покинул «Нефтяник»
Фото: ahc-neftyanik.ru

Защитник Николай Глухов покинул «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба альметьевской команды.

Контракт расторгли по обоюдному соглашению сторон, сообщает источник.

Глухов выступал за «Нефтяник» два сезона. Всего за альметьевцев он отыграл 128 матчей, где забросил 15 шайб и отдал 43 передачи. В 2024 году Николай помог команде взять Кубок Петрова.

Напомним, в минувшем сезоне «Нефтяник» финишировал на 21-м месте в таблице ВХЛ. Таким образом, клуб не сумел выйти в плей-офф. Обладателем Кубка Петрова в 2025-м стало «Торпедо-Горький», в решающей стадии обыгравшее «Химик» (4-2).

#ХК нефтяник #спорт #хоккей #ВХЛ
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