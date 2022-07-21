Николай Басков призвал Чулпан Хаматову «выбросить в мусорку» свои работы в кино

Певец Николай Басков обратился к актрисе Чулпан Хаматовой, уехавшей из России, и призвал ее «выбросить» все свои работы в российском кинематографе. Так он прокомментировал новость о том, что летом в России выйдет фильм Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек» с Хаматовой в главной роли.

По мнению Баскова, отдельные культурные деятели «примеряют роль Совести Нации», критикуя Россию из-за границы. «Почему бы Чулпан Хаматовой не быть последовательной и не призвать вслед за Иваром Калныньшем выбросить в мусорку все свои работы в российском кино…», – написал Басков в своем телеграм-канале.

Напомним, о том, что Хаматова покинула Россию стало известно в марте – актриса рассказала о своем переезде в Латвию в интервью журналистке и своей соратнице по работе с фондом «Подари жизнь» Екатерине Гордеевой.

В мае российские звезды отечественной эстрады объявили о создании Российской музыкальной ассоциации в ответ на попытки «отменить» культуру РФ после начала военной спецоперации. Возглавит ассоциацию Басков.

Россия проводит спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.