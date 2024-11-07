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Николаев заявил, что Татарстан будет конкурировать за инвесторов из Китая
Татарстану предстоит конкурировать за инвесторов из Китая с другими субъектами, которые также крайне заинтересованы сотрудничестве с китайцами. Об этом заявил первый зампредправления Торгово-промышленной палаты республики Артур Николаев, чьи слова приводит РБК Татарстан.
По словам спикера, бизнесы России и Китая очень активно взаимодействуют. Доказательство этому факту - развитие в РТ китайских компаний, интерес со стороны еще не «приземлившегося» в РТ бизнеса, а также цены на билеты прямого рейса Шанхай - Казань.
Причем Николаев считает, что товарооборот между Татарстаном и Китаем будет расти. К слову, по итогам 2022-го оборот товаров между РФ и КНР достиг 190 млрд долларов. Для сравнения: еще несколько лет назад он составлял 63 млрд долларов.
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