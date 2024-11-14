Николаев: Компании из Китая помимо навыков привносят свой культурный код

Российско-китайский форум «РОСТКИ» — это возможность для татарстанских предпринимателей найти партнеров и обменяться опытом, отметил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев. На данный момент в республике работает около 150 компаний из Поднебесной, крупнейшая – Haier. Все они не только помогают развивать промышленность, то также привносят свой культурный код.

«Самое главное, что общение происходит с китайскими коллегами в том числе, и они помимо получения навыков работы на производстве ещё и свою культуру привнесли, это тоже немаловажно. На самом деле, в бизнесе все вот эти нюансы, все химии – очень важный момент», - подчеркнул он.

Председатель Совета по таможенной политике ТПП РФ, Советник Президента ТПП РФ Георгий Петров, говоря о взаимодействии Китая и России, отметил, что часто советует Татарстан среди субъектов, в которых можно успешно развивать новые проекты партнерам из Китая.

«Многие зарубежные партнеры мне говорили, что, когда приезжаешь в Татарстан с каким-то предложением, здесь обещают и обязательно делают. Вот это для бизнеса очень важное условие, чтобы развивать экономическое сотрудничество и всесторонние связи – когда слова не расходятся с делами», - заключил Петров.