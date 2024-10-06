Николаев: «КАМАЗ-мастер» был сосредоточен в этом сезоне не только на своих выступлениях

«КАМАЗ-мастер» в этом сезоне был сосредоточен не только на своих выступлениях, но и активно продолжал курировать детское спортивное направление ПАО «КАМАЗ» «Техногород», где занимаются около 120 детей и подростков. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

«Стоит отметить, что нынешние пилоты «КАМАЗ-мастера» тоже являются выходцами из этого картодрома, все они воспитанники челнинской школы картинга: Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов. Я также начинал свои первые шаги в автоспорте именно здесь», - подчеркнул спикер.

Он добавил, что это логично и справедливо, что теперь члены команды «КАМАЗ-мастер» уделяют большое внимание развитию детского автоспорта.

«Сейчас на этом картодроме занимается порядка 120 детей и подростков. Также у команды есть еще один полигон для багги – «Вираж». И здесь активно ведется детская соревновательная программа. На этих локациях регулярно проводятся всероссийские гонки, а также сами ребята много ездят по стране, развивая свое спортивное мастерство», - продолжает Эдуард Николаев.

При этом в «КАМАЗ-мастере» считают, что даже если кто-то из ребят не придет им на смену и не сядет за руль гоночного грузовика, то все равно дети, воспитанные в любви к инженерным профессиям, к спорту, станут востребованными специалистами в родном ПАО «КАМАЗ» и будут в будущем приносить пользу Татарстану.

Отличным дополнением к успешному завершению спортивного сезона в грузовой дисциплине ралли-рейдов, где «КАМАЗ-мастер» одержал победы во всех пяти стартах в течение сезона, в том числе в международном ралли-марафоне «Шелковый путь-2024. Россия-Монголия», стала также завоеванная на днях победа юного Данилы Сотникова (сын пилота Дмитрия Сотникова) в Гранд-финале Академии СМП 4Т - одного из ведущих молодежных картинговых проектов России. Гонка прошла в Сочи 5 октября. В финальных соревнованиях встретились юные таланты из четырех регионов: Республики Беларусь, Республики Татарстан, Центрального региона (Москва) и Ленинградской области. Победа челнинца стала очередным подтверждением высокого уровня детского автоспорта в Татарстане и правильно выбранного пути его развития.