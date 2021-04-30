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Ру Тат
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30 апреля 2021  12:32
Надежда Гордеева

Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации

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Премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил странам ЕАЭС развивать работу по промышленной кооперации. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Казанской ратуше. 

«Считаем важным и дальше проводить работу, направленную на углубление промышленной кооперации, на координацию национальных промышленных политик», — сказал Пашинян.

Он убежден, что именно промышленный сектор является одним из главных локомотивов в экономической системе союза. «Создание полноценного единого рынка товаров без выработки согласованной политики в этом направлении практически невозможно», — уточнил председатель Правительства.

По его словам, Армения заинтересована в том, чтобы поднять конкурентоспособность производимой в странах ЕАЭС продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. 

«Цифровая трансформация продолжает оставаться одним из важных вопросов интеграции. Придерживаемся мнения о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении», — подчеркнул Пашинян.

В Казани 29 и 30 апреля прошли мероприятия Евразийского межправительственного совета. ЕАЭС — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

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