«Никого не оставим»: Володин призвал граждан сообщать об ошибочном получении повестки

С каждым случаем ошибочного получения повестки в военкомат в связи с проводимой частичной мобилизацией необходимо разбираться отдельно. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Важно, чтобы частичная мобилизация прошла в соответствии с законодательством. Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно», — подчеркнул он.

Володин отметил, что к частичной мобилизации нельзя относиться формально, поскольку от ее эффективности зависит боеспособность Вооруженных сил России и решение задач спецоперации.

«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность», — сказал спикер Госдумы.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.