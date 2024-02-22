«Никогда столько не строили»: Минниханов перечислил Путину достижения РТ за 2023 год

Татарстан активно принимает участие во всех федеральных программах. Благодаря этому в 2023 году в республике отмечается рост показателей в разных направлениях. Об этом Раис республики Рустам Минниханов рассказал Президенту России Владимиру Путину на встрече в Казани.

Так, по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в Татарстане составила 75 лет и три месяца.

«По жилью очень большая программа, никогда мы столько не строили – мы 2 млн мечтали [построить]. Туристический поток – более 4 млн уже [побывало] в нашей республике», – перечислил руководитель региона.

«Мы в стране никогда столько не строили», – пошутил на это Путин, говоря о рекордных федеральных показателях.

За прошлый объект в Татарстане реконструирован и отремонтирован 4161 объект, на эти цели было выделено 158 млрд рублей федеральных и республиканских средств.

«Слова благодарности за то, что сейчас программа модернизации инфраструктуры ЖКХ, программы по школам, по спорту – по всем программам принимаем участие», – добавил Рустам Минниханов.

Кроме того, выполнен большой объем дорожных работ: запущен участок трассы М12, ведется работа по продолжению М7 «Волга».

«Очень большая программа по М7 идет, то, что задача – дойти до Екатеринбурга и дальше. Она будет будет по территории Татарстана первой категории полностью», – рассказал он.

Еще один важный проект – запуск платной трассы «Алексеевское – Альметьевск», которая будет завершена в этом году. Протяженность дороги – 145 км.

«Это будет стоить почти 300 миллиардов», – сказал Владимир Путин.