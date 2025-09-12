news_header_top
Общество 12 сентября 2025 13:01

«Никогда нельзя сникать»: Прохор Шаляпин раскрыл секрет жизнелюбия

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Выступление на казанском празднике, посвященном Дню жизнелюба, вдохновило Прохора Шаляпина на рассуждения о смысле этого понятия. В комментарии «Татар-информу» артист изложил свою жизненную философию, которая, по его мнению, не должна зависеть от возраста.

«Жизнелюб – это тот человек, который не унывает никогда, и тут ни при чем возраст. Некоторые и в 20 лет сникают, никогда нельзя сникать», – убежден певец.

По словам артиста, его рецепт жизнелюбия прост и основан на позитивном мышлении и социальной активности.

«Нужно всегда находить что-то позитивное в жизни. Как бы кому тяжело ни было, всегда есть те, кому еще тяжелее. Нужно выходить из дома и как-то себя развлекать, посещать городские мероприятия, которых в любом городе достаточно. От этого зависит состояние психическое», – рассказал Прохор Шаляпин.

Он также добавил, что именно эту идею оптимизма и стойкости он постарался донести до казанских зрителей через свои песни на прошедшем празднике.

