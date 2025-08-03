«Никогда не выходит без парадного костюма»: участник войны из РТ отметил столетие

Торт, воздушные шары, подарки и много друзей – в деревне Хафизовка Мамадышского района тепло и торжественно отпраздновали 100-летие ветерана Великой Отечественной войны Хасана Галяутдиновича Шарафутдинова.

Поздравить юбиляра собрались родственники, соседи, школьники и глава Мамадышского района Вадим Никитин. Он выполнил обещание, данное ветерану в мае, когда они встретились на мероприятии ко Дню Победы.

«Хасан Галяутдинович никогда не выходит к людям без парадного костюма – даже в жару, даже под тяжестью орденов и медалей. Сегодня к ним добавилась еще одна – медаль “100 лет ТАССР”», – отметил Вадим Никитин, вручая награду.

Родился юбиляр 2 августа 1925 года в Хафизовке. В 1943 году, в 17 лет, его призвали в армию. Он прошел обучение в запасном стрелковом полку на Дальнем Востоке, но сам вызвался добровольцем в кавалерию. В составе вновь формируемой дивизии служил у озера Ханка, а затем отправился с боевыми задачами в Монголию – принимать лошадей для полка.

С 1943 по 1945 год Хасан Шарафутдинов воевал на Дальнем Востоке, в том числе участвовал в боях на финальном этапе войны в июле 1945 года. После Победы остался на службе – радистом в Уссурийске. Лишь в 1948 году он вернулся домой.

Мирную жизнь ветеран посвятил труду в родном колхозе. За плечами – годы честной и кропотливой работы, уважение земляков и большой жизненный путь, полный мужества и стойкости.

«Его биография – пример для нас и будущих поколений», – отметили в районной администрации.

Юбилей ветерана стал праздником не только для его семьи, но и для всей деревни — поводом вновь вспомнить о силе духа поколения Победителей.