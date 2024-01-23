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«Никогда не видел его пьяным и не слышал бранного слова»: Путин рассказал о своем отце
Главным образцом для подражания молодого поколения являются их родители. О том, какую важную роль в воспитании детей играет личный пример, на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», которое состоялось на полях форума «Родные-любимые», сказал Президент России Владимир Путин. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Никаких наставлений не делали. Как Макаренко (Антон Макаренко, советский педагог и писатель – прим. Т-и) в свое время говорил: «Лучшее воспитание – это личный пример». В этом смысле я вот сейчас пытаюсь вспомнить: «А что производило впечатление?». Ну, во-первых, никогда не видел отца пьяным, я уж про маму не говори. Никогда не слышал от него ни одного бранного слова, про маму тоже даже не говорю. В мелочах проявляется ответственность», – сказал глава государства.
Он рассказал о том, каким пунктуальным был его отец – всегда вовремя сдавал показания счетчика и уходил на работу ровно в 6 утра. Президент также вспомнил, что его семья жила в обстановке доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу и поддержки.
«Это всё – среда, в которой мы живем, во всяком случае, я жил. Вот именно это всё воспитывает», – заключил глава государства.
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