«Никогда не видел его пьяным и не слышал бранного слова»: Путин рассказал о своем отце

Фото: пресс-служба Кремля

Главным образцом для подражания молодого поколения являются их родители. О том, какую важную роль в воспитании детей играет личный пример, на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», которое состоялось на полях форума «Родные-любимые», сказал Президент России Владимир Путин. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Никаких наставлений не делали. Как Макаренко (Антон Макаренко, советский педагог и писатель – прим. Т-и) в свое время говорил: «Лучшее воспитание – это личный пример». В этом смысле я вот сейчас пытаюсь вспомнить: «А что производило впечатление?». Ну, во-первых, никогда не видел отца пьяным, я уж про маму не говори. Никогда не слышал от него ни одного бранного слова, про маму тоже даже не говорю. В мелочах проявляется ответственность», – сказал глава государства.

Он рассказал о том, каким пунктуальным был его отец – всегда вовремя сдавал показания счетчика и уходил на работу ровно в 6 утра. Президент также вспомнил, что его семья жила в обстановке доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу и поддержки.

«Это всё – среда, в которой мы живем, во всяком случае, я жил. Вот именно это всё воспитывает», – заключил глава государства.