«Никогда не сталкивался с командами уровня торговых центров». Мостовой о сборной Гренады

Бывший игрок сборной России, испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче национальной команды со сборной Гренады, который пройдет сегодня вечером. Он заявил, что поедет лично на стадион, чтобы посмотреть на игру с командой такого низкого уровня.

«Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Все-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму — может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд.

А если серьезно, что тут можно говорить? Мы уже увидели команды уровня Кубы и Брунея. Если мы говорим о футбольном шоу, посидим и посмеёмся. А если мы говорим о футболе, то тут нечего обсуждать, — сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команды России и Гренады проведут матч сегодня, 19 марта в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».