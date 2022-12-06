«Никогда не путайте: „запрещено“ и „не указано“»: Минниханов ответил на вопросы бизнеса

Предприниматели, оказавшие поддержку мобилизованным, получат налоговые преференции. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с бизнесменами поручил довести эту информацию до всего делового сообщества. Также он призвал «насытить» парки услугами для отдыхающих. Какие еще вопросы обсуждались на совещании – в материале «Татар-информа».

В Высокогорском районе прошла традиционная встреча Президента РТ с предпринимателями Фото: president.tatarstan.ru

«Нам важно, чтобы малый и средний бизнес работал стабильно»

Традиционная встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями сегодня состоялась в производственно-складском комплексе торговой компании «Айсберг» в Высокогорском районе. На мероприятие также пригласили депутатов, руководителей министерств и ведомств. Модератором встречи стал Фарид Абдулганиев, который анонсировал восемь вопросов, волнующих предпринимателей.

Президент Татарстана в приветственном слове подчеркнул важность таких собраний в текущих условиях, когда есть проблемы с логистикой, а бизнес занят поиском новых рынков сбыта и импортозамещением.

«У нас есть такая форма общения: вы [предприниматели] готовите вопросы, а мы их берем в работу. Я считаю, что от того, что время поменялось, есть свои плюсы и минусы. Но нам важно, чтобы малый и средний бизнес работал стабильно», – сказал он.

Рустам Минниханов поблагодарил руководителей крупных компаний и предпринимателей, которые оказывают системную поддержку мобилизованным Фото: president.tatarstan.ru

Помощь мобилизованным освободят от налогов

Первый вопрос касался поддержки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. По словам старшего партнера аудиторской фирмы «Палладиум» Алсу Губайдуллиной, бизнес Татарстана активно помогает мобилизованным и их семьям, закупает обмундирование, медикаменты и вещи, которые нужны в зоне специальной военной операции. Она попросила Президента РТ решить вопросы, связанные с освобождением такой помощи от налогов.

Рустам Минниханов в первую очередь поблагодарил руководителей крупных компаний и предпринимателей, которые оказывают системную поддержку мобилизованным. «Многие вопросы мы решаем за счет бюджета республики, но без поддержки компаний, предпринимателей эти вопросы решить невозможно», – подчеркнул он.

Сам вопрос Минниханов адресовал депутату Госдумы РФ от Татарстана Айрату Фаррахову. Однако тот сообщил, что закон был принят еще в конце ноября этого года. «Закон уже вступил силу неделю назад. Он имеет обратную силу и действует с 1 января 2022 года», – отметил он.

Айрат Фаррахов сообщил, что закон был принят еще в конце ноября этого года Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин подтвердил: «С 1 января все безвозмездные выплаты, передача имущества не облагается НДС. А все расходы, связанные с этим, рассматриваются как организационные расходы предприятия и уменьшают налог на прибыль».

Президент Татарстана отметил, что вопрос уже решен, однако если предприниматели не знают об этом, нужно довести сведения до всего бизнес-сообщества, а также оценить исполнение нового закона. «Иногда некоторые законы принимаются, но сложно применимы. Поэтому здесь с налоговой инспекцией посмотрим, чтобы исполнение закона было удобным и эффективным», – отметил Минниханов.

По его словам, информирование позволит вовлечь в процесс благотворительности большее количество предпринимателей. «Это очень благородно, и мы должны это поддерживать», – заявил руководитель республики.

В то же время он обратил внимание, что появилось много мошенников, которые под предлогом поддержки мобилизованным обращаются к физлицам и юрлицам. Президент считает: для того, чтобы избежать мошеннических схем, при желании помочь стоит обратиться в фонд «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Также он поручил разработать понятный регламент, чтобы предприниматели без проволочек смогли подтвердить оказание благотворительной помощи и получить соответствующие налоговые преференции.

Ильнар Сираев: «В нестационарные торговые объекты включена только торговля, а аренда и услуги – нет» Фото: president.tatarstan.ru

Ведомства Татарстана до февраля придумают, как «насытить» парки услугами

Следующий вопрос касался работы бизнеса в парках и скверах. Общественный представитель Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей в Нижнекамском районе Ильнар Сираев подчеркнул, что общественные пространства в Татарстане нужно «насытить» услугами, чтобы они зажили полноценной жизнью.

«В нестационарные торговые объекты включена только торговля, а аренда и услуги – нет. Это создает препятствие сервисам по аренде роликов, самокатов и парикмахерских услуг. Было бы замечательно, если бы все такие услуги были представлены во всех скверах и парках республики», – сказал он.

Минниханов отметил, что парки и скверы – излюбленные места жителей республики. «Наверное, мы на каком-то этапе этот момент упустили», – отметил он, а далее передал вопрос директору Института развития городов Татарстана Наиле Зинатуллиной.

«Я думаю, здесь нужно сделать два шага. Первый – все муниципалитеты должны включить парки, скверы, набережные в схему нестационарных торговых объектов (НТО). Второй – необходимо внести поправки в федеральный закон № 381 для того, чтобы в парках могла осуществляться не только торговля, но и предоставляться услуги. На данный момент услуг нет», – подчеркнула она.

«Что? Федеральный закон сегодня запрещает услуги? – усомнился Президент. – Как услуги могут быть запрещены? Это так и написано в законе? Может, не включены услуги?» Зинатуллина ответила, что не включены.

Рустам Минниханов: «Мы согласуем с прокуратурой, подумаем, как решить этот вопрос. Эти пробелы нужно узаконить» Фото: president.tatarstan.ru

«Нам надо найти форму, каким-то документом регламентировать. Если запрещено — это запрещено. А если не указано — это не значит, что не разрешено. Надо поработать с юридической правовой базой. Должен быть четкий регламент, как и где должны работать торговые точки и сфера услуг. Мы согласуем с Прокуратурой, подумаем, как решить этот вопрос. Эти пробелы нужно узаконить. И никогда не путайте „запрещено“ и „не указано“», — сказал Президент.

Данную проблему Минниханов поручил решить главам Минюста, Минстроя, а также попросил подключиться Прокуратуру и представить ответ до 15 февраля.

«Коробченко, ты еще до мусора не дошел, тебе еще много чего надо познать»

Не обошлось без вопроса о твердых коммунальных отходах (ТКО). Так, предприниматель Альфия Гарифуллина из Альметьевска подняла вопрос о системе обращения с ТКО. Предприниматель владеет небольшим павильоном площадью 31 кв. метр. Для ее объекта со статусом НТО норматив по накоплению мусора – 5,11 кубометра с квадратного метра площади объекта. По ее словам, это выше, чем для бизнеса в других отраслях, в 5-50 раз. Для ателье, например, норматив 0,18 кубометра, прачечных – 0,34 кубометра и так далее.

«По нашему павильону, согласно нормативам, выходит, что мы вывозим 13,2 кубометра мусора в месяц. Такого объема мусора мы и близко никогда не генерировали. Мы готовы платить за вывоз мусора, но почему нас ставят в неконкурентные условия?» – спросила предприниматель.

«Это, скорее всего, Айзатуллин. Коробченко, ты еще до мусора не дошел», – пошутил Минниханов Фото: president.tatarstan.ru

«Давайте так: у нас есть министр, который отвечает за это», – сказал Минниханов. При этом одновременно поднялись глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и руководитель Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

«Это, скорее всего, Айзатуллин. Коробченко, ты еще до мусора не дошел, тебе еще много чего надо познать. Да, это торговля. Но это касается того, как сформировалась эта проблема», – пошутил Минниханов.

Он продолжил: «Мы знаем много примеров, когда в магазинах мусор сотрудникам отдают со словами “дома выбросите”. Я много разных легенд слышал. Но здесь вопрос только в справедливости. Раз вы говорите, что не может быть такого объема, надо посмотреть этот норматив».

Как отметил Айзатуллин, для определения нормативов в течение года замерялись объекты до 20 кв. метров капитального строения. «В течение года каждый сезон шли натуральные замеры: снимали мусорный бак, переворачивали, взвешивали, замеряли плотность. Все расчеты мы можем показать. Для этого нанималась определенная фирма, которая выиграла конкурс, проводила замер по всей республике», – пояснял Айзатуллин.

«Если есть сомнения, давай аргументированно сделаем замер. Раз этот вопрос дошел до меня, значит, там есть какие-то (неясные моменты, – прим. Т-и)», – заметил Минниханов.

Он хотел спросить точку зрения и Комитета по тарифам РТ, однако их представителей не оказалось на встрече с предпринимателями. Президент республики попросил Абдулганиева впредь приглашать всех.

Модератором встречи выступил Фарид Абдулганиев Фото: president.tatarstan.ru

Предпринимательница добавила, что по другим регионам нормативы почти нулевые. «В Республике Мордовия 2,16, по-моему, но он [действует] только для Саранска», – сказала она.

«Мы посмотрим. Здунов (Артем Здунов, глава Республики Мордовия, ранее занимавший пост главы Минэкономики РТ, – прим. Т-и) к чистоте их приучил», – шутливо отметил Минниханов и поручил сравнить тарифы с другими регионами России.

Президент поручил решить частную проблему бизнесмена из Нурлатского района

Директор магазина «Меридиан» Нурлатского района Ильсур Мухамедьяров пожаловался Президенту РТ на то, что дорожные работы и установленный дорожный знак рядом с торговой точкой привели к падению выручки на 50%.

Президент Татарстана обратился к главе Нурлатского района Алмазу Ахметшину. Тот в свою очередь решил показать презентацию с программой, что вызвало недовольство Президента республики.

«Ты мне не рассказывай. Конкретно есть такая проблема или нет? Если есть проблема, найдите решение», – заявил Президент РТ.

Рикошетом попало и модератору за то, что он организовал спор. «По-моему, Абдулганиеву интересно было столкнуть (предпринимателя и главу, – прим. Т-и). Давайте решать в рабочем порядке. Что вы позоритесь на всю республику? У тебя что, работа закончилась? – спросил он у Абдулганиева. – В рабочем порядке надо вопросы снимать, ты же у нас уполномоченный. Или ты модератором работаешь?»

Но Президент Татарстана пообещал разобраться с вопросом и поручил решить вопрос руководителю Аппарата Президента РТ Асгату Сафарову.

«Хочу поблагодарить всех, кто доложил о проблемах. Мы очень подробно зафиксируем все вопросы, которые были подняты» Фото: president.tatarstan.ru

«Мы очень подробно зафиксируем все вопросы, которые были подняты»

После заготовленных вопросов Президент РТ спросил вопросы от предпринимателей из зала. Так, предприниматель, который решил не представляться, спросил об элеваторах для овощей. «Просьба, а не предложение, в этом направлении усилить работу», – сказал он.

Минниханов согласился со словами предпринимателя. «Если у нас не будет нормальной системы хранилищ, обработки и фасовки, то наш продукт будет портиться или продаваться по заниженной цене», – заметил он.

«Хочу поблагодарить всех, кто доложил о проблемах. Мы очень подробно зафиксируем все вопросы, которые были подняты. Кроме магазина, мы все можем решить», – пошутил он. – Я думаю, что и с магазином мы разберемся. В целом такие встречи очень нужны. Людей, которые создают рабочие места, мы, конечно же, всегда поддерживали и будем поддерживать».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru