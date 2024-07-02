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Никогда не говорит о СВО: отец бойца из Кукмора рассказал о службе сына
Житель Кукмора Динар Хайруллин заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. На СВО он работает водителем КамАЗа в артиллерийском полку, возит бойцов к месту назначения. Его отец Рамиль Хайруллин рассказал, что молодой человек с детства был самостоятельным и бесстрашным.
Окончив Казанский энергетический колледж, Динар отправился служить в армию. Срочную службу проходил в городе Иванове, в воздушно-десантных войсках. За год совершил 11 прыжков с парашютом. Свой дальнейший жизненный путь он решил продолжить в качестве профессионального военного и заключил договор с воинской частью.
В январе 2022 года молодого человека срочно вызвали в воинскую часть. Сначала он отправился в Беларусь, а затем — в зону специальной военной операции на Украину.
«Мы понимаем, что в зоне СВО никому не легко, служба сложная и опасная. Там они живут в землянках, сами готовят и стирают. Когда рядом нет ни мамы, ни жены, которые ухаживают за тобой, хочешь ты этого или нет —становишься самостоятельным. Динар никогда не рассказывает о том, что там происходит, и не жалуется. Мы тоже не допытываемся у него. Самое главное — чтобы он смог защитить себя», — заявил отец бойца.
За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Динара Хайруллина наградили медалями «За храбрость», «За ратную доблесть», «Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского».
«Одно желание — чтобы специальная военная операция поскорее завершилась и победа была за нами. Чтобы все военнослужащие вернулись к своим близким в целости и сохранности. Что касается Динара, он большая гордость нашей семьи», — заключил Рамиль Хайруллин.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алсу Саляхутдиновой.
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