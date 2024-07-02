Никогда не говорит о СВО: отец бойца из Кукмора рассказал о службе сына

Житель Кукмора Динар Хайруллин заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. На СВО он работает водителем КамАЗа в артиллерийском полку, возит бойцов к месту назначения. Его отец Рамиль Хайруллин рассказал, что молодой человек с детства был самостоятельным и бесстрашным.

Окончив Казанский энергетический колледж, Динар отправился служить в армию. Срочную службу проходил в городе Иванове, в воздушно-десантных войсках. За год совершил 11 прыжков с парашютом. Свой дальнейший жизненный путь он решил продолжить в качестве профессионального военного и заключил договор с воинской частью.

В январе 2022 года молодого человека срочно вызвали в воинскую часть. Сначала он отправился в Беларусь, а затем — в зону специальной военной операции на Украину.

«Мы понимаем, что в зоне СВО никому не легко, служба сложная и опасная. Там они живут в землянках, сами готовят и стирают. Когда рядом нет ни мамы, ни жены, которые ухаживают за тобой, хочешь ты этого или нет —становишься самостоятельным. Динар никогда не рассказывает о том, что там происходит, и не жалуется. Мы тоже не допытываемся у него. Самое главное — чтобы он смог защитить себя», — заявил отец бойца.

Фото предоставлено Алсу Саляхутдиновой

За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Динара Хайруллина наградили медалями «За храбрость», «За ратную доблесть», «Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского».

«Одно желание — чтобы специальная военная операция поскорее завершилась и победа была за нами. Чтобы все военнослужащие вернулись к своим близким в целости и сохранности. Что касается Динара, он большая гордость нашей семьи», — заключил Рамиль Хайруллин.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Алсу Саляхутдиновой.