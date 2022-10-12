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Политика
12 октября 2022  17:49

«Никогда не говори никогда»: Ушаков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров

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Помощник Президента России Юрий Ушаков, комментируя отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным, напомнил о фразе «никогда не говори никогда». Об этом передает ТАСС. 

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – сказал он.

 4 октября украинский Президент утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Президентом России.

#спецоперация на Украине
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