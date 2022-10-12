«Никогда не говори никогда»: Ушаков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров

Помощник Президента России Юрий Ушаков, комментируя отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Владимиром Путиным, напомнил о фразе «никогда не говори никогда». Об этом передает ТАСС.

«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – сказал он.

4 октября украинский Президент утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Президентом России.