Никиту Журавеля, который сжег Коран, по заказу СБУ, приговорили к 14 годам колонии

Волгоградский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Никиту Журавеля, которого ранее осудили за поджог Корана.

Как сообщает ТАСС, дело о госизмене в отношении него поступило в суд и по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Татар-информ» рассказывал, что Журавеля задержали в мае прошлого года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса парень рассказал, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.

В феврале его приговорили к 3,5 годам колонии.

В октябре сообщалось, что 20-летний Журавель обвиняется еще и в госизмене. Молодой человек через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. Он направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, пролетающих самолетов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны России.

Свою вину Журавель полностью признал.