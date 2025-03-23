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На главную ТИ-Спорт 23 марта 2025 11:06

Никита Хоружев планирует остаться в «Нефтехимике» до 2027 года

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Никита Хоружев планирует остаться в «Нефтехимике» до 2027 года
Фото: hcnh.ru

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сказал, что планирует остаться в команде до 2027 года.

«Мыслей уходить куда-то нет. У меня контракт на два года, планирую их отыграть в Нижнекамске», – передает слова форварда «Чемпионат».

Напомним, Никита Хоружев выступает за «Нефтехимик» с 2023 года. В текущем сезоне на его счету 15 шайб и 17 ассистов в 66 матчах.

Нижнекамцы сегодня сыграют заключительный для себя матч в текущем сезоне КХЛ. Команда Олега Леонтьева встретится с «Адмиралом». Игра начнется в 17:00 по мск.

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей #спорт
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