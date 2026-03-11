news_header_top
Никита Васильев из «Рубина» вошел в расширенный состав молодежной сборной по футболу

Фото: rubin-kazan.ru

20-летний полузащитник казанского «Рубина» Никита Васильев, большую часть времени выступавший за фарм-клуб казанской команды, попал в расширенный состав молодежной сборной России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт РФС (Российский футбольный союз).

Никита Васильев является уроженцем Казани и воспитанником «Рубина». За основную команду он дебютировал в сезоне-2024/25 и сыграл по три матча в чемпионате и в Кубке России, проведя на поле 236 минут общего игрового времени.

В текущем сезоне на его счету два матча и 17 минут в Кубке страны. За «Рубин» 20-летний полузащитник пока не отметился ни одним результативным действием.

