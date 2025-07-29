Никита Шлейхер выиграл серебряные медали чемпионата мира в синхронных прыжках в воду

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, выиграл вместе с Русланом Терновым серебряные медали в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

Россияне показали результат в 428,7 балла. Золото взяли китайские прыгуны Чжу Цзяфэн и Чэн Цзылун Чэн, которые набрали 429,63 балла. Третье место заняли представители США Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг с 410,7 балла.

«Смешанные чувства немного, – цитирует Шлейхера «Матч ТВ». – Отдали последний прыжок, обидно очень, но что есть, то есть. Все равно доволен медалью, так как она для меня первая».