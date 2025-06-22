Никита Шлейхер стал чемпионом России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер выиграл золотые медали на чемпионате России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Он набрал 447,70 балла, что обеспечило спортсмену первое место на соревнованиях, которые в эти дни проходят в Екатеринбурге.

Серебро забрал Илья Молчанов. Его результат – 447,15 балла. Замкнул тройку призеров Геннадий Фокин, набравший 443,20 балла.

В соревнованиях среди женщин на десятиметровой вышке победительницей стала москвичка Юлия Тимошинина с результатом 326,10 балла. Серебро досталось Елизавете Кансо (314,85), а бронзу выиграла Василиса Шуренкова (300,80). Чемпионат России завершится 22 июня.

Днем ранее Шлейхер также стал победителем в соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в дуэте с Русланом Терновым.