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Спорт
15 июля 2022  09:10
Cергей Гаврилов

Никита Шлейхер стал чемпионом России по прыжкам в воду

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Никита Шлейхер, представитель казанского клуба по водным видам спорта «Синтез», стал сегодня чемпионом России на 3-метровом трамплине. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в эти дни во дворце спорта «Буртасы» в Пензе. Спортсмен СК ВВС «Синтез» пополнил свою копилку ещё одной медалью высшего достоинства - в прыжках с 3-метрового трамплина.

Никита лидировал, планомерно от этапа к этапу улучшая результат. По итогам квалификации Шлейхер набрал 413.25 балла, в полуфинале - 428 балла, а в финале - 504 балла.

Это - вторая золотая медаль нашего спортсмена на Чемпионате России - 2022. В первый день соревнований он поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в паре с Евгением Кузнецовым.

#спорт #прыжки в воду #никита шлейхер
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