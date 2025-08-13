Никита Шлейхер: «Обидно, что чуть не хватило до золота, но серебро - тоже медаль»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Прыгун в воду Никита Шлейхер, завоевавший серебряную медаль в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки на чемпионате мира в Сингапуре, ответил на вопросы прессы после сегодняшнего чествования спортсменов Республики Татарстан, состоявшегося в зале торжеств Казанского Кремля.

Первым делом спортсмен поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за награждение в Кремле.

«Очень рад, доволен. Нас награждали в Кремле, это замечательное событие для нас. Спасибо большое Рустаму Нургалиевичу», – сказал Никита.

Затем прыгун рассказал о планах на будущее.

«Пока что весь август отпуск, нужно взять паузу. Весь год работали. В сентябре начнем заново плановую подготовку уже к следующему сезону», – поведал Шлейхер.

Спортсмен подытожил, рассказав, насколько обидно было упустить золотую медаль на ЧМ.

«Любой медали нужно радоваться. Это достойно. Серебро – тоже медаль. Но, конечно же, обидно, что чуть не хватило до золота. Но через два года будем исправлять это положение», – сказал Никита.

Напомним, на чемпионате мира в Сингапуре Шлейхер в паре с Русланом Терновым завоевал серебро, уступив китайским спортсменам менее чем в балл.

Никита Шлейхер на внутрироссийских соревнованиях представляет Республику Татарстан.