Никита Шлейхер: «Не вижу смысла менять гражданство, потому что я полностью за Россию»

Одна из главных звезд Игр БРИКС Никита Шлейхер взял золото и серебро на соревнованиях

Фото: tatdiving.ru

«Не чувствую себя хедлайнером Игр БРИКС, еще далеко до Бондаря»

– Никита, насколько ты чувствовал напряжение на соревнованиях, в какой момент понял, что золото от тебя не уйдет? (Интервью состоялось 16 июня, в день финальных прыжков с трамплина, когда Никита выиграл золотые медали, – прим. ТИ-Спорт).

Плюс-минус после первого-второго прыжка. Мне в принципе нужно начать соревнование. Если с трамплина прыгать начинаю удачно, то уже борюсь за золото.

Ожидал, что именно Хесус Гонсалес из Венесуэлы будет основным конкурентом? Вы с ним тренируетесь у одного тренера в Казани.

Да нет, я думал, мы бороться будем с Сашей Черепахиным.

У него не очень сегодня вышло навязать тебе конкуренцию. Лишь на последней попытке что-то исполнил.

Да, все сделал круто на последней попытке. Перенервничал ли? Это уже лучше у него спросить.

Из всех участников соревнований в водных видах по титулам ты главный хедлайнер соревнований. Не давит этот статус?

У нас здесь Саша Бондарь, который является бронзовым призером Олимпийских игр. У него намного больше регалий, чем у меня. На себе не ощущаю такого статуса, я еще не достиг тех высот, что Саша. Нет и ощущения, что такой статус должен для меня что-то поменять.

Видел твои рассуждения, что трамплин для тебя основная работа, а вышки – это скорее удовольствие и заработок. Не поменял свой подход?

Нет. На это нужно слишком много времени, чтобы тренировать прыжки с вышки. Как есть, так и есть. Вроде пока работает такой подход.

Есть ощущение, что сегодня на трамплинах ты сходил на работу, а завтра на вышках будет что-то вроде «афтепати»?

Не скажу, что прям «афтепати». Но там, конечно, полегче будет. Потому что расслабленным буду, там вышка. А потом уже на следующий день синхрон.

«Я думал, что буду соревноваться именно с Сашей Черепахиным или с кем-то из иностранцев» Фото: minsport.tatarstan.ru

Воспитывает ребенка девушки и не любит тусовки

Даниел Маринов из гимнастики заявил, что ожидал другого уровня конкуренции. А у тебя ожидания совпали с реальностью?

Скажем так, я думал, что буду соревноваться именно с Сашей Черепахиным или с кем-то из иностранцев.

Что для тебя Игры БРИКС? Это возможность подзаработать, получить международный опыт?

Во-первых, это соревнования. Здесь нельзя ударить в грязь лицом. Потому что есть некоторые заслуги, которые нельзя просто так взять и «разбить» на этом старте. Работать нужно всегда.

А как же развлекательная сторона?

Нет такого. Мне все три дня выступать, какие развлечения? Иду на награждение, приезжаю поужинать и через час ложусь спать, потому что следующий день опять на соревнования.

А съездить в Деревню Универсиады «потусить» с гостями Казани, почувствовать удовольствие международного общения?

Нет. Я не такой. Как только отпрыгаю – тогда можно гулять. Тогда можно отдохнуть, с семьей куда-то сходить, в ресторане посидеть. Но «тусером» назвать меня нельзя.

Что у тебя на личном фронте? Насколько сложно совмещать карьеру профессионального спортсмена с поиском второй половинки?

Я живу с девушкой. Она из Электростали, перевез ее сюда вместе с ребенком. Так что еще воспитываю ребенка.

Некоторые говорят, что «чужих детей не бывает», другие утверждают, что воспитывать не своих детей – неправильно.

Ну, если я так живу, значит, не считаю так.

«Здесь нельзя ударить в грязь лицом. Потому что есть некоторые заслуги, которые нельзя просто так взять и «разбить» на этом старте» Фото: tatdiving.ru

Не видит смысла в смене гражданства

Никита, однажды ты говорил, что не видишь смысла менять гражданство, несмотря на продолжающийся бан на международной арене. Прошел год, мнение не изменилось?

Нет, никак. Россия нас поддерживает полностью, предоставляет прекрасные объекты, инфраструктуру. Финансово нас поддерживает, не бросает. Так что смысла нет. Я полностью за Россию.

Не было даже момента сомнения или рефлексии на предмет, стоит ли менять или не стоит?

Не было.

Скоро стартуют Олимпийские игры в Париже. Некоторые российские спортсмены едут туда в нейтральном статусе. Как относишься к такому выбору?

Это их выбор, удачи им. Буду ли переживать за них? Я буду смотреть только прыжки в воду, а в прыжках в воду никто не едет из наших.

Кого бы ты выделил, назвал фаворитом в прыжках в воду?

Как я знаю, Олимпиада – это совершенно другой вид соревнований, на них может произойти что угодно. На них может ошибиться любой, так же, как и выиграть. Поэтому на Олимпиаде очень сложно что-то предсказывать.

Можно ли исходя из того, как ты выступаешь на Играх БРИКС, понять, насколько ты хорошо мог бы выступить там?

Считаю, что нет. Потому что никто не представит, пока там не побывает. Это другие соревнования, другие волнения, нервы, ответственность. То есть меняется всё. Я считаю, что нельзя сравнить.

Ты состоишь в казанском клубе «Синтез». Можно смело утверждать, что это лучший спортивный клуб в стране?

Школа там больше ватерпольная. А мы входим в состав «Синтеза», выступаем за этот клуб. Да, они нас спонсируют, спасибо им за это. Мы представляем их клуб на соревнованиях, приносим медали для них. Одевают нас каждый год, приятно, что не забывают про нас. В голове у них не только водное поло, но и прыжки в воду, которые приносят даже больше медалей, если честно (смеется). Спасибо им за это.

«Мне в принципе нужно начать соревнование. Если с трамплина прыгать начинаю удачно, то уже борюсь за золото» Фото: tatdiving.ru

Считает Казань своим домом

Сейчас ходит много разговоров о том, что в Екатеринбурге построили новый Дворец водных видов спорта. Это угроза для статуса Казани как главного центра по водным видам?

Скажем так, в Екатеринбурге можно проводить более серьезные соревнования. Потому что там есть три «трешки», которых нет здесь. Там трибуны с двух сторон. То есть это уже более современный, скажем так, бассейн. Потому что в Казани бассейн был построен на десять лет раньше, и это, конечно, говорит о многом. Но на данный момент Казань остается одним из лучших центров.

Ты уроженец Ставрополя, потом два года жил в Пензе, где тоже занимался прыжками. Но при этом называешь домом Казань. Это связано с тем, что у тебя тут жилье и работа, или уже ощущаешь город настоящим домом, куда хочется возвращаться?

Я уже долго живу тут, скоро будет 11 лет, как живу здесь. Родился я в Ставрополе, но Казань стала для меня домом, в который я возвращаюсь, где живет моя семья.

Как обычно описываешь дом своим новым знакомым, если приглашаешь их в Казань?

Сложно сказать. У меня все друзья – спортсмены, которые здесь уже были. Их сложно чем-то удивить.