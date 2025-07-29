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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 12:41

Никита Серебряков отреагировал на назначение Романа Ротенберга в московское «Динамо»

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Никита Серебряков отреагировал на назначение Романа Ротенберга в московское «Динамо»
Фото: hawk.ru

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков в беседе с «Советским спортом» отреагировал на назначение Романа Ротенберга в московское «Динамо». Напомним, экс-наставник СКА этим летом вошел в совет директоров «бело-голубых».

«Видел новость, что Роман Борисович начал работать в московском «Динамо». Мы не общаемся с ним лично, поэтому сейчас могу поздравить его. «Динамо» – потрясающий клуб. Я динамовец. Дай бог, чтобы всё получилось», – сказал Серебряков.

Никита Серебряков присоединился к «армейцам» с Невы осенью 2023 года. Однако уже в ноябре 2024 года голкипер перешел в омский «Авангард». Вместе с «ястребами» вратарь дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина в этом году.

#ХК СКА #роман ротенберг #ХК Авангард
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